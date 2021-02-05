نقل وملاحة

«الإنشاءات البحرية ببورسعيد» تستعد لبناء لانشين لصالح «اقتصادية قناة السويس»

من طراز الفهد ونانو
نادية سلام 10:55 م, الجمعة, 5 فبراير 21 10:55 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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   تقوم شركة القناة للإنشاءات البحرية -إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس-  ببناء لنشين لصالح الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية، ولانشين آخرين من طراز فهد ونانو،  بجانب  تدشين كلا من القاطرتين ( نور ١ ، نور٢) بقوة شد  8 طن، يبلغ طول القاطرة حوالي 14 متر ،وعرضها حوالي 5 متر و يقدر عمق الغاطس بـ 1.4 متر ، فيما تصل سرعتها إلى 15 عقدة .

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وفي بيان صادر من هيئة قناة السويس ، أكدت أن نشاط الشركة يشمل بناء الوحدات البحرية المصنعة من الألومنيوم، وتنفيذ كافة الأعمال المعدنية كالجمالونات والأسوار والأبراج الحديدية وبناء كافة أنواع العائمات مثل الكباري العائمة والشمندورات والمواسير، كما تعتبر الشركة من أكبر الشركات المتخصصة في تعديل سفن أعالي البحار و تحويلها من سفن بضائع إلى سفن ركاب.

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وأوضح أن الشركة تمتلك عددا من الورش المختلفة أبرزها ورش بناء السفن، وورشة الألومونيوم، وورش التركيبات وإصلاح الوحدات، بالإضافة إلى ورش إصلاح المحركات، كما يوجد بالشركة جميع أنواع الأوناش والجرارات وضواغط الهواء وقاطرات، علاوة على محطات الكهرباء المتنقلة.

وفي مجال بناء وإصلاح الوحدات البحرية والنيلية، وتمتاز الشركة بسابقة خبرة تزيد عن  ٥٠ عاما في خدمة الصناعة الوطنية حيث يعود تاريخ إنشائها لعام ١٩٦٣.

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وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري، وسعيا نحو تعزيز إمكانيات الشركات التابعة للهيئة، تشارك شركة القناة للإنشاءات البحرية في المشروع القومي لتطوير أسطول سفن الصيد ونجحت بالفعل من بناء ١٢ سفينة صيد  ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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