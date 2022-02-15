الإنشاءات البترولية الوطنية توقع مذكرة تعاون مع خدمات البترول البحرية بمشاريع في مصر

وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، مذكرة تفاهم مع شركة خدمات البترول البحرية، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون لاستكشاف فرص إقامة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات ضمن قطاع النفط والغاز في مصر والمنطقة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش “مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول” (إيجبس)، الملتقى الرائد لقطاع البترول في المنطقة، من قبل المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ والمهندس أشرف إمام، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات البترول البحرية ومسئولين من الجانبين. صورة لتوقيع العقد

وستدعم مذكرة التفاهم الشركتين في تنفيذ خطط نموهما الطموحة.

قال المهندس ياسر زغلول، رئيس مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: ان توقيع هذه الاتفاقية مع شركة خدمات البترول البحرية خلال معرض ’إيجبس‘ له من دور مؤثر في قطاع البترول، وسنواصل في المرحلة المقبلة تنفيذ خططنا التوسعية، واستكشاف فرص ومناطق جغرافية جديدة بما يضمن إنشاء بنية تحتية قوية.

وترتكز على الخبرات والمعارف على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. حيث تصل قيمة مشروعات مجموعة “NMDC” في مصر 14 مليار جنية ويساهم هذا الاتفاق بتعزيز حضورنا في مصر بنسبة أكبر”.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: ان التعاون مع شركة خدمات البترول البحرية يأتي لتبادل معارف وخبرات عالمية المستوى.

ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ أفضل مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات مدفوعةً بالابتكار والكفاءة التشغيلية. واستناداً إلى سمعتنا الرائدة في تنفيذ المشاريع الضخمة.

قال المهندس أشرف إمام، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات البترول البحرية خلال توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض ايجيبس أنه سعيد لهذه الشراكة التي تزيد من استمرار النجاحات الغير مسبوقة للشركة في مجال أعمال الانشاءات البحرية وأكد على تفاؤله بمستقبل مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات ضمن قطاع النفط والغاز في مصر في ظل دعم القيادة والدولة المصرية.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينهما إلى استكشاف الفرص الكامنة في قطاع الطاقة الذي يتمتع بإمكانات هائلة في مصر والمناطق الأخرى. وترتكز المذكرة على استثمار نقاط القوة لدى الشركتين.

واكد انه تجمع الإمكانات والخبرات المحلية الواسعة لشركة خدمات البترول البحرية في مجالات النقل والتركيب مع الخبرة العالمية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في مقاولات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشاريع البحرية الضخمة ولا سيما الرفع الثقيل ومد الأنابيب والكابلات وخطوط الإمداد الرئيسية، بالإضافة مع إمكاناتها التصنيعية واسعة النطاق.

وتعتبر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة عالمية توفر منذ ما يقارب الخمسة عقود حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتعد شركة خدمات البترول البحرية أحد أبرز مزودي الخدمات البحرية في مصر؛ وتمتلك خبرة واسعة في تركيب الهياكل وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية، وتوفير خدمات صيانة وإصلاح المنصات وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى خدمات المسح والغوص والتدخل تحت سطح البحر.

وتنعقد هذا العام الدورة الخامسة من “معرض مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول” (إيجبس) تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة “. ويقام هذا الحدث برعاية وحضور فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وتستعرض مجموعة الجرافات البحرية الوطنية إمكاناتها المتنوعة ضمن جناحها في القاعة 3، المنصة رقم E60.

يجمع المعرض تحت مظلته خبراء النفط والغاز لتبادل الحوار، وعقد الشراكات، وتحديد الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية.