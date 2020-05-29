الإندبندنت : 1000% ارتفاعًا في بيع مخدر الكوكايين أونلاين بسبب كورونا

كشف تقرير أعدته صحفية “الإندبندنت البريطانية” عن ارتفاع نسبة بيع مخدر الكوكايين أونلاين عبر المواقع الإلكترونية غير المشروعة عالميا، منذ يوم 23 ديسمبر الماضى وحتى يوم 27 أبريل 2020 بنحو 1000% مقابل 555% لمخدر الحشيش؛ تزامنا مع انتشار وباء كورونا.

وقال التقرير إن إغلاق المحال التجارية بسبب الوباء دفع التجار للبحث عن قنوات توزيع بديلية؛ مما أدى إلى زيادة نسبة بيع الأدوية المخدرة خلال الشهور الأخيرة بنسبة بلغت 495%.

وأوضح باحثون “أن النمو في جانب العرض يعكس تحولا كبيرا من التعامل على مستوى الشارع إلى التعامل الرقمي تحت الأرض حيث أفرغ الوباء الشوارع والأماكن العامة”.

وأضافوا أن تدابير احتواء الفيروس التاجي كانت السبب وراء الزيادة في قوائم الأدوية، كما لاحظو أيضا نموًا في الطلب، على الرغم من أنه لم يكن قريبًا من ذلك مثل زيادة العرض، وأدى ذلك إلى زيادة العروض الترويجية، ودفع أسعار المواد المخدرات للانخفاض على المواقع الإلكترونية.