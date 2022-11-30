«الإنجليزية للنقل الجماعي» تضيف 20 حافلة نقل جديدة في كفر الشيخ

أطلقت شركة الانجليزية للنقل الجماعي توسعاتها في محافظة كفر الشيخ باضافة 20 حافلة يمكنها استيعاب قرابة 32 راكب.

يأتي هذا بالاتفاق بين وزارة النقل ومحافظة كفر الشيخ، لإنهاء التكدس اليومي بالمحافظة منذ بداية الموسم الدراسي.

وقد شهد اليوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول 20 ميني باص، لتوفير وسائل مواصلات لنقل الركاب وطلاب الجامعات، للقضاء على الزحام، والتكدس في مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، كما أن هذا يأتي بناء على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، لحل الأزمة التي يعاني منها المواطنون.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 20 سيارة ميني باص لنقل أهالي المحافظة من مدينة كفر الشيخ ومراكز المحافظة، والعكس تعمل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة ال12 مساء، مكيفة بها العديد من الإمكانيات عالية الخدمة،” تكييف، واي فاي ،جي بي إس لمراقبة حركة سيرها، وأبواب أوتوماتيكية”، بناء على البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، وتحل الأزمة التي يعاني منها المواطنون.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير 20 سيارة ميني باص كمرحلة ثانية، بعد أن تم توفير 6 سيارات بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 2 ميني باص لكل من فوه، مطوبس دسوق، قلين، سيدي سالم، بلطيم، بيلا ، الحامول، و 4 ميني باص لمركز كفر الشيخ، لربط غرب بشرق العاصمة، وتكون حركتهما دائرية تبدأ من الموقف الجديد للموقف القديم متجها لساحة القوات المسلحة ، ومنها لشارع صبري القاضي، وكوبري روينة، وشارع سكة روينة، و مدرسة هدى شعراوي وشارع الشهيد، والزواي ومسجد الرحمة، وشارع 23 يوليو، وكنيسة مار جرجس، وشارع الدلتا، والثلاجة، وطريق ناجي شتلة، ومحور سعد زغلول، ومحكمة الاسرة، ومساكن الري، وكلية الآداب، وميدان النصر، والموقف القديم، والعودة من نفس المسار، وسيتم زيادة عدد الميني باصات لحوالي 12 ميني باص للربط بين شرق وغرب مدينة كفر الشيخ.

وقامت الشركة الانجليزية للنقل الجماعي بداية العام الجاري، بتدشين 38 حافلة بمحافظة الدقهلية، حافظة الدقهلية قبل نهاية يناير الجارى بعدد 38 حافلة، بالاضافة الى 50 حافلة أخرى خلال العام الماضي بنفس المحافظة.

وبلغت استثمارات الشركة بمحافظة الدقهلية فى الوقت الحالى إلى 70 مليون جنيه، جزء منها تمويل بنكى والآخر تمويل ذاتى، كما نفذت البنية الأساسية اللازمة للحافلات والتى تشمل جراجات، وورش للصيانة الدورية.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.