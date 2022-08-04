الإنتهاء من 90% من معدلات تنفيذ أول مول للملابس المستعملة ببورسعيد

بلغت معدلات تنفيذ أول مول للملابس المستعملة ببورسعيد نسبة 90%.

وأجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بالمول الجديد خلال جولته الميدانية الموسعة على عدد من المشروعات، شملت المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس المستعملة الجديد بحي العرب، لمتابعة مستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة والتي تشهد تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، تماشيا مع المشروعات الجديدة التي تشهدها المنطقة، رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب. المحافظ ووليد الدعدع رئيس حي العرب، ومهندسي المشروع.

واستمع محافظ بورسعيد لخطة التطوير الجارية بالمنطقة ونسب تنفيذ الأعمال حتى الٱن، حيث وجه محافظ بورسعيد بإقامة مسجد في المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس الجديد، فضلا عن زيادة المسطحات الخضراء و الإضاءة، و تطوير الطرق بالمنطقة،

وأكد المحافظ أنه تم فتح محور مروري جديد يبدأ من نهاية مول الملابس المستعملة الجديد، وذلك بعد أن كان مغلق لفترة طويلة، ليضاف لمنظومة الطرق المطورة بالمحافظة، ويساهم في أحداث السيولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الأعمال، وسرعة إنجازها والالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال التطوير.

وأشار إلى أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوقة، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة ، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية ، موضحا أن منطقة مجمع الأسواق بحي العرب تشهد جذبا سياحيا غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة، مما يتطلب تطوير المنطقة على أعلى مستوى.