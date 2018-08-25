الإنترنت فائق السرعة يصل إلى 141مدرسة ثانوي بالقليوبية

متابعات:قالت صفحة وزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أعلن عن الانتهاء من توصيل كابلات الانترنت فائق السرعة لعدد 141 مدرسة ثانوى عام بمراكز ومدن واحياء المحافظة، في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.والجدير بالذكر ان



متابعات:

قالت صفحة وزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أعلن عن الانتهاء من توصيل كابلات الانترنت فائق السرعة لعدد 141 مدرسة ثانوى عام بمراكز ومدن واحياء المحافظة، في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

والجدير بالذكر ان المحافظ قد عقد سلسلة اجتماعات على مدارس الشهرين الماضين مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لعمل التنسيق الكامل ولضمان تنفيذ المسارات الخارجية الخاصة بشبكة الانترنت وكذلك انهاء استخراج التراخيص والبدء فى اعمال الحفر.

وكان المحافظ قد اعد جدول زمنى للتنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلى شركة الاتصالات لتسهيل تصاريح الحفر والتراخيص لضمان تيسير العمل بدقة وسرعة، مؤكدا على نجاح تجربة محافظة القليوبية فى هذا المشروع، مشيرا إلى كونها من اوائل محافظات الجمهورية فى الانتهاء من تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم.

أشار المحافظ مدى حرص الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة او الابنية التعليمية والمعدات وكذلك المستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم بالمحافظة.