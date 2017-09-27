الإنتربول يضم فلسطين.. وإسرائيل تعترض

وذكرت وكالة “رويترز”، أنه لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان لها: إن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الانتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية على تويتر إن أكثر من 75 %، من أعضاء الانتربول صوتوا لصالح انضمام دولة فلسطين للانتربول.

وشدد بيان المالكي: “على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي”.

وفي عام 2012، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الارتقاء بوضع دولة فلسطين من مراقب إلى ”دولة غير عضو“ بالأمم المتحدة.

ولم تصل هذه الخطوة إلى حد عضوية الأمم المتحدة بشكل كامل ولكنها تنطوي على تبعيات قانونية مهمة في إمكانية انضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية إذا قررت ذلك.