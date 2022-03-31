ارتفع الإنتاج العالمى من السيارات بشتى أنواعها من ملاكى وأوتوبيسات وشاحنات بنهاية 2021 بنسبة تصل إلى %3، ليقفز إلى 80.1 مليون مركبة، مقارنة مع العام الأول من وباء كورونا، 2020؛ والذى بلغ 77.7 مليون وحدة، ليخالف التوقعات التى كانت تشير إلى هبوط معدلات التصنيع عالميًا متأثرة بأزمة نقص المكونات، والتى فى مقدمتها الرقائق الإلكترونية، وذلك بحسب البيانات والأرقام الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.

وجاء النمو العالمى فى إنتاج السيارات مدفوعًا بالتطور الكبير الذى تشهده صناعة المركبات فى الدول النامية، والتى على رأسها الصين، فيما تراجع معدلات الدول المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبى، واليابان، ودول أمريكا الشمالية، كورويا الجنوبية وغيرها.

وتراجعت معدلات تصنيع السيارات بكل أنواعها بنهاية العام الثانى من وباء كورونا 2021 بنسبة تصل إلى %2، لتهبط إلى 34.4 مليون مركبة، مقابل 35.2 مليون منتجة خلال 2020، فيما صعد إنتاج الدول النامية بمعدل %8، ليرتفع إلى 45.8 مليون سيارة، مقارنة مع العام الأول من وباء كورونا، والذى سجل 42.5 مليون مركبة.

وتصدرت آسيا قائمة قارات العالم الأعلى إنتاجًا للمركبات بشتى أنواعها خلال العام الماضى بعد أن نجحت فى تصنع 46.7 مليون مركبة، مقابل 44.3 مليون فى عام 2020، بنمو %6، وتبعتها قارة أوروبا التى شهدت معدلات تصنيع السيارات بها هبوطًا بنسبة تصل إلى %4، لتسجل 16.3 مليون وحدة، مقابل 16.9 مليون سيارة بنهاية العام الأول من وباء كورونا.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب الأمريكتين الشمالية، والجنوبية، واللتين حققتا نموًا بنسبة تصل إلى %3، بعد أن صعدت معدلات إنتاج السيارات بهما بنسبة تصل إلى %3، لتقفز إلى 16.2 مليون مركبة بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، مقابل 15.7 مليون فى عام 2020.

وبلغ إجمالى إنتاج قارة أفريقيا من السيارات بشتى أنواعها نهاية عام 2021 ما يقرب من 931 ألف مركبة، مقابل 800 ألف خلال 2020، بنمو بلغ %16، لتكون بذلك القارة الأعلى نموًا فى إنتاج المركبات بنهاية العام الثانى من فيروس كورونا.

وتربعت الصين على قمة الدول الأكثر إنتاجًا للسيارات خلال 2021 بعد أن تمكنت من تصنيع 26.1 مليون سيارة، مقابل 25.2 مليون خلال 2020، بنمو %3 لتحافظ على حصتها السوقية عند مستوى %32.5 دون تغير.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بعد أن تمكنت العام الماضى من إنتاج 6.2 مليون سيارة، مقابل 8.8 مليون خلال 2020، بنمو %4، لتحافظ هى الأخرى على نفس حصتها السوقية، والتى تمثل %11.4 من الإجمالى العالمى.

وحصدت اليابان المركز الثالث رغم هبوط الإنتاج بها %3، ليسجل 7.8 مليون سيارة بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، مقابل 7.8 مليون بنهاية 2020، لتهبط حصتها السوقية فى عام 2021 إلى %9.8 مقارنة مع %10.4 فى عام 2020.

وحصلت الهند على المركز الرابع بعد أن تمكنت من تصنيع 4.4 مليون سيارة بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، مقابل 3.4 مليون خلال 2020، محققة نموًا بلغت نسبته %30 لتستحوذ على حصة تصل إلى %5.5 من الإنتاج العالم من المركبات العام الماضى، مقارنة مع حصتها فى 2020 والتى بلغت %4.4.

واقتنصت كوريا الجنوبية المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات بنهاية العام الماضى رغم هبوطه بمعدل يصل إلى %1 لتتراجع إلى 3.46 مليون سيارة بنهاية 2021، مقابل 3.5 مليون العام الماضى، لتهبط حصتها السوقية إلى %4.3 مقارنة مع حصتها فى 2020 والتى كانت %4.5.

واستحوذت ألمانيا على المركز السادس فى القائمة، على الرغم من تراجع معدلات تصنيع المركبات بها نهاية العام الماضى بنسبة تصل إلى %12، لتسجل 3.3 مليون مركبة، مقارنة مع معدلات التصنيع خلال 2020، والتى بلغت 3.7 مليون، لتهبط حصتها السوقية إلى %4.1 بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، مقارنة بـ%4.8 فى عام 2020.

أما المركز السابع فجاء من نصيب دولة المكسيك التى شهدت معدلات إنتاج السيارات بها هبوطًا طفيفًا بنسبة تصل إلى %1 بنهاية العام الماضى، لترتفع إلى 3.1 مليون سيارة، مقابل 3.2 مليون منتجة فى عام 2020، لتتراجع حصتها السوقية من %4.1 فى عام 2020، إلى %3.9 نهاية العام الماضى.

وفى المركز الثامن جاءت البرازيل، التى تمكنت العام الماضى من تصنيع 2.2 مليون سيارة، مقابل مليونين خلال 2020، بنمو بلغ %12، لتستحوذ على حصة تصل إلى %2.8 من الإنتاج العالمى.

وحلت إسبانيا فى المركز التاسع بعد هبوط تصنيع المركبات بها %8 بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، ليسجل 2.1 مليون سيارة، مقارنة مع 2.3 مليون خلال 2020، لتستحوذ على حصة تصل إلى %2.6 من إنتاج العالم من السيارات.

أما المركز العاشر، فكان من نصيب تايلاند التى صنعت فى العام الثانى من وباء كورونا 1.7 مليون سيارة، مقابل 1.4 مليون بنهاية 2020، بنمو %18، إلا أن حصتها السوقية من إجمالى الإنتاج العالمى من المركبات هبطت إلى %2.6 فى 2021، مقابل %1.2 فى 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول العشر الأكثر إنتاجًا للسيارات فى العالم هيمنت على ما يزيد على %79 من التصنيع العالمى بنهاية العام الماضى، فيما استحوذت باقى الدول على 21 %.