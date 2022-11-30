الإنتاج الصناعي فى كوريا يشهد أكبر تراجع في عامين ونصف

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية انخفض بأكبر قدر في 30 شهرا في أكتوبر، مع تراجع مبيعات التجزئة أيضا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي طويلة الأمد، بحسب وكالة يونهاب.

وانخفض الإنتاج الصناعي فى كوريا الجنوبية بنسبة 1.5% على أساس شهري في أكتوبر، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر.

وأضافت البيانات أن الاستثمار في المرافق ظل دون تغيير تقريبا عن الشهر الذي سبقه.

على صعيد آخر، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء بجولة في مصنع “إس كيه سيلترون سي إس إس”، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة “إس كيه” الكورية الجنوبية، في ولاية “ميشيجان”.

وألقى “بايدن” كلمة في المصنع لأشباه الموصلات في “باي سيتي”، وشكر فيها شركة “إس كيه” على خلق فرص عمل في الولايات المتحدة، ووصف استثماراتها في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط بأنها “ذات تأثير ضخم” في مسعى إدارته لتعزيز مرونة سلسلة التوريد.

وقال “بايدن”: “أود أن أشكر قادة شركة “إس كيه سيلترون سي إس إس”، وقد التقيت ببعضهم في كوريا الجنوبية”، وأضاف: “إنهم يساعدون في خلق فرص عمل ذات أجر جيد هنا”.