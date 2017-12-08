الإنتاج الصناعي البريطاني يرتفع 3.6%

عبدالغفور أحمد محسنارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي البريطاني، بنسبة 3.6% في أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أعلى وتيرة نمو خلال 2017، حسب بيانات حكومية نقلتها رويترز.وجاء ارتفاع الإنتاج رغم تراجع نشاط الإنشاءات وبيانات تجارية متذبذبة، ما خلق حالة من الاختلاف بشأن توقعات أدا

عبدالغفور أحمد محسن

ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي البريطاني، بنسبة 3.6% في أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أعلى وتيرة نمو خلال 2017، حسب بيانات حكومية نقلتها رويترز.

وجاء ارتفاع الإنتاج رغم تراجع نشاط الإنشاءات وبيانات تجارية متذبذبة، ما خلق حالة من الاختلاف بشأن توقعات أداء الاقتصاد البريطاني في 2018.

وفقد اقتصاد بريطانيا أداؤه القوى، خلال العام الجاري، بدفع من معاناة المستهلكين من معدلات تضخم مرتفعة أثارها تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.