«الإنتاج الحربي» و«مصر الخير» تنظمان احتفالية لتوزيع معدات على شباب الفنيين بمحافظة المنيا لبدء مشروعاتهم

في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة “مصر الخير” لتنفيذ برنامج تدريب تحويلي لمجموعة من شباب قري مركز بني مزار بمحافظة المنيا؛ عقد الجانبان احتفالية لتسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية لعدد (19) متدرب والذين اجتازوا التدريب بنجاح، كما تم خلال الاحتفالية تسليم المتدربين معدات العمل التي تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم داخل القرى التي يقيمون بها بالمحافظة.

صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذا التعاون المشترك بين الجانبين يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر ورفع المستوى المهنى للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات.

وأضاف أنه تم تدريب المتدريبن على مجالات (الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف) بالإستعانة بوحدة تدريب متنقلة قام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتوفيرها.

من جانبه قال الدكتور صابر حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن تدريب الشباب على المهن الحرفية والفنية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل إعداد الشباب لسوق العمل.

وأوضح أنه تم تكريم الشباب الذين أتموا فترة التدريب واجتازوا كافة الاختبارات المؤهلة لذلك في ضوء البرتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الإنتاج الحربى لتدريب الشباب على مهن حرفية وفنية.

وأضاف الدكتور صابر حسين أن مؤسسة مصر الخير قامت بتسليم الشباب (شنط عدة)، فضلا عن منحهم الشهادات المعتمدة للتدريب في مجال التبريد والتكييف ومجال صناعة الألوميتال، ومجال إصلاح الأجهزة المنزلية.

ووصف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، بالنقلة النوعية في التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب من أبناء مصر، موجهاً الشكر لوزارة الانتاج الحربى لدعمهم لهذه التجربة المفيدة والنافعة.