اقتصاد وأسواق

الإنتاج الحربي: لدينا إمكانيات تكنولوجية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

إجمالي الخطوط الإنتاجية بالشركات التابعة يبلغ (258)
أحمد اللاهوني 3:47 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 3:47 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أكد الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مشيراً إلى أن إجمالي الخطوط الإنتاجية بالشركات التابعة يبلغ (258) خط إنتاجي، وتضم أكثر من (10.000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة CNC.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم تحت عنوان “دعم الصناعة المصرية” لتعريف رجال الصناعة المصريين في مختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.

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واستعرض “جمبلاط” أبرز الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أن قدرات الخراطة تصل في “المشغولات” حتى (70) طنا وأطوال حتى (12) مترا وقُطر حتى (5) أمتار.

وفي “قدرات القطع في ألواح الصلب” حتى طول (12) مترا وفي “التخانة” تصل إلى (30) سم، كما تصل القوة الإنتاجية في “المكابس” حتى (4000) طن، وفي “ماكينات التحكم الرقمي CNC” حتى 5 محاور، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية في خطوط “الدرفلة” تبلغ (30) ألف طن ويتم إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن بسُمك يصل إلى (6) مم كما يتم إنتاج الألواح واللفائف المدرفلة على البارد بسُمك حتى (0.5) مم.

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وأكد رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي أنه توجد بشركات الإنتاج الحربي كل تكنولوجيات المعالجة السطحية والحرارية للخامات بلا استثناء.

 وأوضح “جمبلاط” أن عدد عائلات المنتجات يبلغ (200) عائلة مختلفة (سباكة، كيمياء.. وغيرها)، كما يوجد عدد (14) معملا معتمدا و(19) نشاطا بالشركات، وتابع أن إجمالي ما تضمه المعامل من أجهزة ومعدات يبلغ (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

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جدير بالذكر أن تنظيم وزارة الإنتاج الحربي لهذه الندوة يأتي من منطلق إيمانها بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص) من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة للدولة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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