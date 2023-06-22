الإنتاج الحربي: قطاع التدريب ينجح فى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تخصصية

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربى.

ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي لتكون بمثابة قيادات المستقبل تخفيفًا عن كاهل الدولة في الإعداد كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.

وخلال الفترة من 1/7/2022 حتي تاريخه حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة فنظرًا لامتلاك قطاع التدريب لقدرات تدريبية كبيرة فقد تم المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال تدريب مجموعة من الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا في مركز بني مزار بمحافظة المنيا حيث تم تدريب (21) متدرب على مجموعة من المهن في مجالات (الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام) بالاستعانة بوحدة تدريب متنقلة قام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتوفيرها بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربي الشقيقة.

كما تم تدريب (41) متدرب بقرى مركز فرشوط بمحافظة قنا على ذات التخصصات الأربعة، وقد جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات.

وتم التركيز خلال عملية التدريب على تأهيل المتدربين لتمكينهم من بداية المشروعات الصغيرة الخاصة بهم لتحسين مستوي معيشتهم بالإضافة إلي توفير جهة رعاية لتمويل مشروعاتهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي “مؤسسة مصر الخير”، وفي نهاية التدريب تم تسليم المتدربين العِدد والأدوات التي تمكنهم من بدء أنشطة المهن التي تم تدريبهم عليها.

من ناحية أخرى تم على مدار عامٍ مضى تدريب (25) متدرب بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية “ابدأ” على مجموعة من المهن في مجالات (الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام) في إطار حرص الوزارة على تقديم تدريب فني متخصص للفئات الأكثر احتياجًا مما يحقق استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة والمساعدة في توفير أيدي عاملة مدربة في مجموعة من التخصصات الفنية التي تحتاجها محافظات مصر المختلفة.

وتم تنفيذ (9) مشروعات لتطوير البنية (التعليمية/ التدريبية/التحتية) بالقطاع، ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ (223) برنامج تدريبي وتوعوي لعدد (4488) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي في مجالات متنوعة.

وشمل ذلك (31) ندوة توعوية وعدد (40) برنامج لتأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية و(36) برنامج لتأهيل العاملين في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية وبرنامجًا لتأهيل العاملين المرشحين للسفر في مجال اللغات الأجنبية و(10) برامج لتأهيل العاملين في مجال الجودة.

إلى جانب (36) برنامج لتأهيل المهندسين والعلميين من العاملين في مجالات (الإنتاج، الصيانة، البحوث، التصميم) و(12) آخرين لتأهيل العاملين في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى (39) برنامج لتأهيل العاملين في المجالات المالية والإدارية المختلفة (مالي، اقتصادي، تجاري، قانوني، تسويق، موارد بشرية، إدارة عامة) وعدد (18) برنامج لتأهيل العاملين الفنيين بمختلف التخصصات الفنية والإنتاجية.

وفى مجال التعليم بالمنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، نجحت المنشآت التعليمية بقطاع التدريب في تخريج مجموعة من الدفعات على مدار هذا العام، فتم تخريج (137) خريج من “المعهد الفنى للصناعات المتطورة” في تخصصات (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء والإلكترونيات، الحاسبات، الميكاترونيكس).

بينما نجح المجمع التكنولوجي المتكامل بالتعاون مع مؤسسة “بيرسون” العالمية في تخريج عدد (69) خريج من الكلية التكنولوجية المتوسطة ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، وبلغ عدد خريجي العام الدراسي (2021/2022) بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (280) خريج، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتوفير الأيدي العاملة المدربة في المجال الصناعي وتأهيل جيل من الفنيين قادر على التعامل مع تكنولوجيات التصنيع الحديثة.