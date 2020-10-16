الإنتاج الحربي توقع بروتوكول مع «جرين تيك» و«أوك» لتأسيس شركة لتحويل النفايات إلى طاقة

شهد حمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة “جرين تيك إيجيبت” وشركة “أوك القابضة” بهدف تأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي . الإنتاج الحربى توقع بروتوكول التعاون



أوضح الوزير “مرسي” أن هذا البروتوكول يأتى إستكمالاُ للتعاون القائم مع شركة “جرين تك إيجيبت ” فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى 17 يوليو 2020 بهدف تطوير عدة مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية المكونة من النفايات البلدية الصلبة ، وذلك من خلال إنشاء شركة لتحويل النفايات إلى مصدر لتوليد الطاقة الكهربية .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا البروتوكول يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة النفايات من خلال الشركة كوسيلة لتطوير أسلوب معالجة النفايات البلدية الصلبة والتلوث فى مصر .

وتابع وهو ما يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

ومن جانبه أوضح روبرت فالك، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة “جرين تيك إيجيبت” أن خطوه تأسيس شركة مساهمه بالتعاون مع الإنتاج الحربي يأتى فى إطار التعاون المثمر فيما بيننا لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة .

وأكد أن الهدف هو إقامة وتشغيل مصانع فى مواقع إستراتيجية فى جمهورية مصر العربية والتى ستعالج النفايات البلدية الصلبة إضافة إلى النفايات الأخرى الأولية وتحويلها إلى طاقة كهربية ، مما سيزيد من القيمة المضافة من المخلفات.

ومن جانبهم أعرب جاريث أر. براون الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة أوك القابضة ، أن شركته ستقوم بالتمويل المالى لتأسيس الشركة المزمع تأسيسها وإستيراد المعدات والآلات وخطوط الإنتاج طبقاُ للمواصفات العالمية والتى تواكب التطور التكنولوجي بالتعاون مع شركة “جرين تيك إيجيبت “.

وأضاف أن هذه الشركة ستحقق عائد إقتصادى كبير للدولة وذات بعد قومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى توليد الطاقة الكهربية من خلال تدوير المخلفات البلدية الصلبة بطرق تكنولوجية حديثه .