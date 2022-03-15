الإنتاج الحربي توقع بروتوكولاً مع Navistar Defense الأمريكية لتصنيع المركبات المدرعة

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Navistar Defense الأمريكية، بديوان عام الوزارة.

وأوضح مرسي أن هدف توقيع البروتوكول هو التعاون في مجال التصنيع المشترك للشاسيهات والمركبات والمركبات المدرعة والمجهزة والمقطورات.

وأعرب وزير الإنتاج الحربي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مؤكداً استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومي.

وأشار مرسي إلى اللقاء الذي جمعه مع تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة “Navistar Defense” بمعرض الدفاع العالمي الذي أقيم منذ أيام بالمملكة العربية السعودية مشيداً بخبرة وإمكانيات الشركة الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة.

ولفت إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية، مضيفاً أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكري فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً.

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصةً في ظل ما قامت بتنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع في الآونة الأخيرة.

من جهته، أعرب تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة”Navistar Defense” عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وشدد على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021”.

وأشار رايت إلى أن “Navistar Defense” هي شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج المركبات والمعدات العسكرية وخاصة السيارات International بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات المصنعة للعربات MRAP.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة.

يأتي ذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي – نيابةً عن المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة – وتيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة “Navistar Defense” الأمريكية.