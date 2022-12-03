الإنتاج الحربي: توريد 100 أتوبيس كهربائي لخدمة مشروع (BRT) على الطريق الدائري

أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتوريد (100) أوتوبيس يعمل بالكهرباء بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل “MCV ” طراز C120E.V) SETIBUS) لصالح “شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة” إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد كما سيتم تزويد هذه الأوتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتى للمحرك.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن هذا التعاون يأتي فى إطار إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى للمشاركة فى تنفيذ خدمة نقل المواطين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائرى ضمن مشروع (B.R.T) ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ كما يمثل أحد الجهود التى تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلا عن البنزين والسولار مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد القومى للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد فضلا عن خفض نسبة الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود.

وذكر في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تساهم في دعم توجهات الدولة وعلى رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية.

وقال إن الوزارة قامت بالتعاون – من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات – مع إحدى كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل “MCV ” لإنتاج الأتوبيس الكهربائي “SETIBUS” بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%.