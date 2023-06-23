«الإنتاج الحربي»: تنفيذ 221 مشروعًا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى تنفيذ 221 مشروعا في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمجالات عمل مختلفة مثل (مد وتدعيم شبكات الكهرباء، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات الصرف الصحي، إنشاء وتطوير وحدات بيطرية، توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بالتنسيق مع وزارة التضامن).

وفي مجال التنمية المحلية قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء (17) مجزر جديد ورفع كفاءة (8) مجزر (ماشية/ دواجن)، وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات الى سماد عضوى بالمحافظات، إلى جانب تنفيذ عدد (5) محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (الفيوم – الوادي الجديد – الدقهلية).

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق لأكثر من (40) مشروع بمحافظات (القليوبية – الفيوم – أسوان – جنوب سيناء – القاهرة – الغربية – أسيوط)، إلى جانب المشاركة في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة من القاهرة حتى بنها بمسافة 11.7 كم.