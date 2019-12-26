«الإنتاج الحربي» تنتهى من توريد 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع لوزارة البترول

ضمن أول صفقة لتشغيل هذا النوع المتعاقد عليها مع وزارة البترول

انتهت وزارة الإنتاج الحربي من توريد 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ضمن أول صفقة لتشغيل هذا النوع المتعاقد عليها مع وزارة البترول.

وأكد المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى)، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة وردت آخر دفعة من صفقة 20 ألف عداد منذ 10 أيام تقريبًا.

وقال الدكتور حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول – فى تصريحات سابقة – إنه بنهاية عام 2019 سيتم إطلاق أول مشروع تجريبى لحوالى 20 ألف عداد مسبق الدفع لتركيبها لوحدات الإسكان الاجتماعى الجديدة، ليتم بعد ذلك تركيب 300 ألف عام 2020، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى يخدم حتى الآن 9.9 مليون وحدة سكنية بمحافظات مصر.

يُذكر أن وزارة الإنتاج الحربى تخطط لإنشاء شركة مساهمة بالتعاون مع وزارة البترول والقطاع الخاص لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع داخل مصنع 45 الحربى، لتكون كيانًا منفصلًا عن شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

وقال المهندس عبدالمنعم هنداوى إن الكيان الجديد سيكون بالشراكة بين «المعصرة»، كممثل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة «جاز مترو» للصناعات ممثلا لوزارة البترول، و«السويدى إلكتروميتر» من القطاع الخاص.

كانت «المال» قد نشرت هيكل ملكية الكيان الجديد، موزعًا بواقع نسبة 70% لـ«جاز مترو» للصناعات، و24% لمصنع 45 الحربى، و6% لـ«السويدى إلكتروميتر»، وسيتم تأسيسه برأس مال مبدئى 33 مليون جنيه. ومن المقرر أن يقام المصنع الجديد على مساحة 3400 متر، وسيبدأ الإنتاج الفعلى خلال 6 أو 7 شهور، بعد إشهار الشركة بالهيئة العامة للاستثمار، واستيراد جميع معدات الإنتاج، وبناء الخط وتجهيزه، على أن يبدأ بطاقة تبلغ نحو 500 ألف عداد سنويًّا حال العمل وردية واحدة.