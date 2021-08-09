«الإنتاج الحربي» تكشف عن النموذج الأول من السيارة البيك أب (صور)

السيارة تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وذلك بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4)

نشرت وزارة الإنتاج الحربي الاثنين، النموذج الأول من السيارة البيك أب “EM” والذي تم عرضه اليوم في احتفالية تصنيعه.

وتمت اليوم مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة إم جلوري القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب .

وكان المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامـع وزيرة التجارة والصناعة، شهدا مراسم توقيع عقد التعاون المشترك.

ووقع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة “إم جلوري” الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.











وزأكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن السيارة البيك أب EM هي نموذج تصنيعي عربي نطمح لتسويقه عالميا.

ولفت إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة.

وأشار إلى أن ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا.

وذكر وزير الإنتاج الحربى، أن السيارة تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وذلك بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4).