اقتصاد وأسواق

الإنتاج الحربي تكرم عمال المصانع في احتفالية العيد السادس والستين

الوزارة حرصت هذا العام على تكريم عدد أكبر من الشباب والعمال تحت سن الأربعين
أحمد اللاهوني 12:56 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 12:56 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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كرم المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربي ، عمال وأبناء الوزارة المتميزين في أداء عملهم والذين يعملون بشكل دءوب من أجل تحقيق أهداف شركاتهم ووحداتهم.

وأكد الوزير، أنه سعى جاهدًا لزيادة أعداد المكرمين هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو نتاج لما بذلوه من مجهودات خلال العام وتحفيزاً وتشجيعا لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة لتقديم المزيد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار للإنتاج الحربي ويحقق تنمية مستدامة للوطن.

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وأشار إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على تكريم عدد أكبر من الشباب والعمال تحت سن الأربعين من منطلق الإيمان بدور الشباب، وكذا الإيمان بالخبرة المتأصلة لدى عمال الإنتاج الحربي فوق سن الأربعين.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، بأن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها وإستراتيجيتها.

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ولفت إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة.

كما تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والإستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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