الإنتاج الحربي تقيم معرضا للمنتجات المدنية بنقابة الصحفيين

خلال الفترة من 1 إلى 15مايو 2018أحمد اللاهونىافتتحت وزارة الإنتاج الحربي معرضا للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي المقام خلال الفترة من 1 -15 مايو الحالى بمقر نقابة الصحفيين، لتقديم منتجات قطاع الأسرة للسادة الصحفيين والإعلاميين بنسبة خصم تصل إلى 10% على بعض المنتجات. ويقدم المعرض المنتجات

خلال الفترة من 1 إلى 15مايو 2018





أحمد اللاهونى

افتتحت وزارة الإنتاج الحربي معرضا للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي المقام خلال الفترة من 1 -15 مايو الحالى بمقر نقابة الصحفيين، لتقديم منتجات قطاع الأسرة للسادة الصحفيين والإعلاميين بنسبة خصم تصل إلى 10% على بعض المنتجات.

ويقدم المعرض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي المختلفة من “أدوات الطعام والمائدة الإستانليس ستيل والألومنيوم” والأجهزة الكهربائية من “تكييفات، وثلاجات، وشاشات تليفزيونية LCD، وشاشات تليفزيونية LED، وديب فريزر، وأفران، ومراوح صندوقية، ومراوح حائط، ولمبات ليد، وألواح الطاقة الشمسية، والسخانات، والغسالات”.

وأكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي فى بيان اليوم، حرصه على إقامة هذا المعرض سنوياً من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة، تقديراً للدور الهام الذى تقوم به النقابة فى تشجيع ودعم الصناعة الوطنية.