الإنتاج الحربي تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية .. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2022/2023)، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022، على الرابط التالي: https://dualedu.moe.gov.eg

مع ضرورة الإطلاع على شروط الالتحاق والقبول بكل مدرسة نظرًا لاختلافها من مدرسة لأخرى، وذلك على الرابط التالي: https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/374

شروط التقديم والقبول الخاصة بمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية:- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2021/2022) وأن لا يقل مجموعه عن (250) درجة.- – يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2022.- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

شروط التقديم والقبول الخاصة بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية:- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2021/2022) وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.- يتاح التقديم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2022.- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.