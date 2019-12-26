«الإنتاج الحربي» تعلن اختتام فعاليات المؤتمر الـ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي ، اليوم، اختتام فعاليات النسخة السادسة والأربعين من المؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والتى جاءت تحت عنوان “التنمية المستدامة في مصر – التطورات الابتكارية للغد” تحت رعاية رئيس الوزراء.

ونظم الفعاليات لأول مرة، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الأإنتاج الحربي ، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وذلك بمشاركة (20) باحثاً مصريًا بأمريكا وكندا، بهدف الاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف محاور التنمية المستدامة.

وأكدت الإنتاج الحربي نجاح المؤتمر فى تحقيق أهدافه التي تمثلت فى طرح ومناقشة أفكار وآليات وفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وحرصها على التكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات بالدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وما يحقق صالح المواطن المصري.

ولفتت إلى تعاون “الإنتاج الحربي” مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل مع علماء مصر بالخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة في تطوير التصنيع واستخدام التكنولوجيا الرقمية.

كما أشارت إلى التكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى مخرجات تصنيعية، خاصةً فى ظل ما تشهده البلاد من طفرة صناعية كبرى والتحول للمجتمع الرقمى، وإيجاد حلول للمشكلات التى تواجهها الصناعة فى ظل التوجه لتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة فى المجالات المختلفة للحد من الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

أعمال المؤتمر

وشهدت أعمال المؤتمر افتتاح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، فعاليات المؤتمر بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات وممثلى عدد من الوزارات.

وانعقدت علــى مدار أيام المؤتمــر الثلاث (في الفترة من 24-26 ديسمبر) 10 جلسات وحلقات نقاشية بحضور لفيف من العلماء والباحثين من مختلف الجامعات وممثلي أكاديمية البحث العلمي.

وناقشت الجلسات عدد من الموضوعات الهامة مثل (الثورة الصناعية الرابعة، التكنولوجيا الخضراء، تدوير المخلفات، المدن الذكية، الهندسة والتكنولوجيا، التجارة والأعمال، العلوم الأساسية والطبية والصحة العامة) وغيرها من الموضوعات.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات والرعاة الذين ساهموا بمجهوداتهم في نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، تم الإشادة بالروح التي ظهر عليها كافة المشاركين بالمؤتمر وإظهار حبهم الكبير لمصر ورغبتهم في المشاركة فيما يتحقق من تنمية على أرض الوطن.

وأكد المشاركون في المؤتمر، أنه كان بمثابة فرصة واعدة لفتح مجالات للتواصل بين العلماء بالداخل والخارج والباحثين وصناع القرار، كما مثّل وسيلة للتعرف على جانب من جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتي تراعى مباديء تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها مما يحقق التنمية الشاملة للبلاد ويضمن حقوق الأجيال القادمة.