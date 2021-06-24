«الإنتاج الحربي» تطلق المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

هذه المبادرة تستهدف تأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية

أقامت وزارة الإنتاج الحربي ، اليوم الخميس، مؤتمراً للإطلاق الرسمي للمبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية “General Electric Digital” وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية “IKEN”.

وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي وعدد من الوزراء: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وقد أقيم المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في كلمته خلال المؤتمر أن هذه المبادرة تستهدف تأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية بإستخدام أحدث برامج التدريب فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في القطاع الصناعي وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركتيّ “جنرال إلكتريك ديجيتال” و”أيقن”.