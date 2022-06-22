«الإنتاج الحربي» تضخ استثمارات بـ 318 مليون جنيه لتطوير صناعة الأسلحة في خطة 2021 / 2022

ضخت وزارة الإنتاج الحربي استثمارات بنحو 318 مليون جنيه في المشروعات الحربية خلال العام المالى الحالى (2021/ 2022)، وانتهت من تنفيذ 7 مشروعات، تمثلت في تطوير خطوط إنتاج الخرطوش داخل شركة أبي قير للصناعات الهندسية «مصنع 10 الحربي».

وضمت الخطة الاستثمارية مصنع إنتاج النتروبنتا بشركة هليوبوليس للصناعات الكيميائية “81 الحربي”، إلى جانب تطوير قطاع إنتاج الطفايات من خلال تدبير ماكينة تعبئة البودرة/ماكينة طباعة UV بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) .

كما ضمت المشاريع تطوير وحدة الدرفلة “المرحلة الأولى” بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى)، وكذلك تحديث ورش الإنتاج الرئيسي ماكينة قطع بالمياه/ماكينة توسيع أقطار بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي).

وطورت الوزارة خط إنتاج الأسلحة وماكينة الششخان الخاصة بتصنيع المواسير بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة (مصنع 300 الحربى)، كما طورت «الإنتاج الحربى» ورش الإنتاج الرئيسى وماكينة التقسية بالتردد العالي بشركة حلوان للآلات والمعدات “مصنع 999 الحربى “.

يشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة من 30/6/2021 حتى تاريخه فى مجال البحوث والتطوير، ونفذت البحث الخاص بتصنيع قاذف القنابل 40 مم الفردى 6 مقذوف (MGL6) بالهندسة العكسية بالإشتراك مع القوات المسلحة (مركز البحوث الفنية) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، وبدأت أعمال الفريق البحثي بأعمال التصميم والرسومات وتحديد تكنولوجيات الإنتاج بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإنتاج نماذج أولية لبعض المكونات بإستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والتشغيل، وتم إقرار العينة.

وبحسب تقرير سابق للوزارة عن إنجازاتها خلال العام المالى الحالى – حصلت «المال» على نسخة منه – فقد نفذت بحث تطوير البندقية الآلية (7.62 ×39 مم) بالاشتراك مع القوات المسلحة (مركز البحوث الفنية) و(مصنع 300 الحربي) لعمل التطوير الآتى: (تعديل الدبشك الخاص بالبندقية من دبشك خشبي ثابت إلى ألومنيوم متحرك قابل للفتح والضم، إضافة مجرى للتعمير “التعمير والارتجاع” إلى مجرى التعمير الحالي وبذلك يمكن التعمير من جهتين بدل من جهة واحدة، زيادة عدد طلقات التعمير بإضافة خرطوشة إلى الخرطوشة الحالية ليصبح عدد الطلقات التى يمكن تعميرهم 60 طلقة بدلاً من 30 طلقة، إضافة مكان لتثبيت عدسة وأجهزة رؤية ليلية للمساعدة في سهولة التنشين، إضافة مود جديد الى أوضاع الأمان الحالية للطلقات”مؤمن – آلي – فردى” يمكن المستخدم من إطلاق عدد 3 طلقات متتالية)، وقد تم إقرار العينة.

ولفت التقرير إلى تنفيذ بحث توطين تكنولوجيا إنتاج الرشاش المتعدد (62ˌ7 × 51 مم) بإستخدام خطوط الإنتاج الحديثة بخطة البحوث الفنية للهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذه بالشركة م/300 وتم الإقرار بحضور مندوبى القوات المسلحة وتنفيذ جميع الإختبارات المطلوبة (الضغط المزاد والاداء – معدل ضرب النار – دقة التنشين – الدقة والإنتشار – التبادلية – التحمل).