الإنتاج الحربي تسعى لزيادة مساهمتها في شركة أدوية الأورام المحلية

أحمد صبري



تعقد الجمعية التأسيسية الأولى لشركة we can -أول شركة محلية لإنتاج أدوية الأورام- اجتماعها الأول اليوم الأحد -فى السادسة مساءً- بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية “فاكسيرا”.



كانت المال قد انفردت بنشر هيكل ملكية الشركة التى تؤسسها «فاركو للأدوية»، و«فاكسيرا» والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والتى ستتخصص فى إنتاج أدوية علاج الأورام، موزعة بواقع 80% للأولى، و10% للثانية، ومثلها للثالثة.



وقال مصدر إن اجتماع اليوم يهدف إلى وضع الخطوط العامة للشركة، واختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والأعضاء الممثلين لكل المساهمين في مجلس الإدارة.



وكشف أن وزارة الإنتاج الحربي تسعي خلال الاجتماع إلى رفع نسبة مساهمتها فى الشركة لأكثر من 10%، على حساب مساهمة شركة فاركو، وثبات نسبة “فاكسيرا” على أن يتم اعتماد تلك النسب النهائية فى اجتماع اليوم.



وأكد المصدر أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، واللواء ممدوح البهنساوى رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، سيمثلان “فاكسيرا”، وسيحضر اللواء محمد العصار عن الإنتاج الحربى، والدكتور شيرين حلمى ممثلًا عن شركة فاركو.