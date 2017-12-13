الإنتاج الحربي تستقبل الفوج الـ11 من طلاب الجامعات

المال - خاص انطلق صباح اليوم الأربعاء الفوج الحادى عشر من طلاب الجامعات المصرية لزيارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، ومركز نظم الحواسب والمعلومات، وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربى، ضمن فاعليات مبادرة "كل يوم جديد" برعاية د. محمد العصار وزير الإنتاج الحـربى، ود. خـالد عـبد الغفار

المال – خاص

انطلق صباح اليوم الأربعاء الفوج الحادى عشر من طلاب الجامعات المصرية لزيارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، ومركز نظم الحواسب والمعلومات، وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربى، ضمن فاعليات مبادرة “كل يوم جديد” برعاية د. محمد العصار وزير الإنتاج الحـربى، ود. خـالد عـبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وضم الفوج عددا من طلاب جامعتى عين شمس ومدينة السادات، واستمع الطلاب خلال جولتهم إلى شرح تفصيلي حول هذه المراكز والدور الذى تقوم به فى تطوير وإعداد الأبحاث التطبيقية، وكذلك تطوير وتدريب الكوادر البشرية؛ مما يساهم بدور فعال في خدمة الصناعات المعدنية والإلكترونية المختلفة، وكذلك المشروعات القومية والوطنية.

وأكد د. العصار حرص الوزارة على استقبال طلبة الجامعات والمعاهد الذين يرغبون فى التعرف على صناعة بلادهم بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة فى تعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التى يساهم الإنتاج الحربى فى تنفيذها بالدولة.

ومن جانبه أشار د. عبد الغفار إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادر بشرية ذات خبرة متميزة بشركات الإنتاج الحربي، والتى تمكن هذه الشركات من المساهمة فى العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد الوطنى فى مصر، وأعربوا عن تطلعهم لزيارة باقى مصانع الإنتاج الحربي التى تعد من القلاع الصناعية المهمة فى مصر.

ومن جانبه أشار أحمد الشيخ مدير عام المكتب الفنى للوزير إلى أن مبادرة “كل يوم جديد” تستهدف تنظيم زيارات لطلاب الجامعات المصرية لـعدد 15 مشروعًا قوميًا تابعًا لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضى ولمدة ثلاثة أشهر، ويشارك فى كل فوج 100 طالب وطالبة.