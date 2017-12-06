الإنتاج الحربي تستقبل الفوج العاشر من شباب الجامعات

المال خاصانطلق صباح اليوم الأربعاء الفوج العاشر من شباب الجامعات المصرية لزيارة عدد من الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الإنتاج الحربي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد، حيث قام اليوم عدد من

المال خاص

انطلق صباح اليوم الأربعاء الفوج العاشر من شباب الجامعات المصرية لزيارة عدد من الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في إطار مبادرة “كل يوم جديد” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الإنتاج الحربي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد، حيث قام اليوم عدد من طلبة وطالبات جامعة القاهرة بزيارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي ومركز نظم المعلومات والحواسب وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربى.

وفي هذا الإطار، أكد د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الزيارات لشركات الإنتاج الحربي والقطاعات التابعة للوزارة تتم كل أسبوع على مدار ثلاثة أشهر متتالية اعتباراً من شهر سبتمبر الماضى، وأشار إلى أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى مهم في توعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع.

وأكد “العصار” اهتمام الوزارة باستقبال طلبة الجامعات والمعاهد الذين يرغبون فى التعرف على صناعة بلادهم بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وقال إنه حريص على متابعة ما يرد إليه من ردود أفعال لطلبة الجامعات التي تقوم بزيارة شركات الإنتاج الحربي، وأنه خلال مختلف الزيارات التي تمت منذ شهر سبتمبر الماضي أعرب العديد من الطلاب أن ما شاهدوه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادر بشرية ذات خبرة متميزة بشركات الإنتاج الحربي عزز ثقتهم فى الدور الذى تقوم به فى تصنيع أسلحة وذخائر ومعدات حديثة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية فى تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة.

ومن جانبه أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأهمية التى توليها وزارته لزيارات طلاب الجامعات لشركات الإنتاج الحربي لمعرفة ما تقوم به من جهود للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالدولة، حيث يعد هذا الفوج العاشر على التوالى الذى ترسله الوزارة لشركات الإنتاج الحربي، وأوضح أنه تم الحرص على أن تتضمن هذه الزيارات طلابا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لتعريف أكبر عدد من الشباب بمجهودات وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم وفخرهم بمشاركتهم في هذه الجولة وتقديرهم للدور الذي تقوم به شركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تمتلكه من مقومات وقدرات وإمكانيات تصنيعية وتدريبية وبحثية ومعامل وكوادر بشرية متميزة، والتى تمكن هذه الشركات من المساهمة فى العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.