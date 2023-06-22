«الإنتاج الحربي» تجهز لتأسيس 6 شركات بينها خط لتوطين صناعة ألواح التكسية بالألومنيوم

تعمل وزارة الإنتاج الحربى فى الوقت الحالى على تأسيس 6 شركات وخطوط إنتاج جديدة، تضم شركة أسترو للفلاتر التوربينية لمحطات الكهرباء بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة “ATD” الإماراتية.

وأعلنت الوزارة فى تقرير أصدرته اليوم، أنه جار إنشاء 2 خط إنتاج بشركة حلوان للأجهزة المعدنية بالتعاون مع شركة “جود سينس إيجيبت” لتوطين صناعة ألواح التكسية بالألومنيوم.

وكشفت عن الاستعداد لإنشاء خط تصنيع الجراجات الذكية بالتعاون مع شركة “فوجى سينيو” الصينية في ضوء عقد الشراكة الموقع بين الشركة (مصنع 360 الحربي) والشركة الصينية وتم توريد عدد (13) جراج من الشركة الصينية في شهر فبراير 2023 وجاري استكمال إجراءات تجميعها بإمكانيات (مصنع 360 الحربي) كمرحلة أولى.

وفى شهر أكتوبر 2022 تم توقيع عقدين بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة “بابيروس مصر” لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموزلإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.

ويأتي تطبيق هذه المنظومة على مرحلتين الأولى قامت بها شركة “بابيريوس” وتم فيها إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهي تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية .