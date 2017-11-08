الإنتاج الحربي تتفق مع التموين لإدارة المنظومة الإلكترونية للخبز والسلع

هاجر عمرانشهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،اليوم الأربعاء، توقيع عقد اتفاق بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي و هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، لتولى "مركز النظم" إدارة والإشراف على تشغ

هاجر عمران

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،اليوم الأربعاء، توقيع عقد اتفاق بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي و هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، لتولى “مركز النظم” إدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية بإستخدام بطاقة الأسرة الذكية وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي فى بيان وزعته الوزارة منذ قليل، أنه بموجب هذا العقد يقوم الإنتاج الحربي بالربط بين الثلاث شركات المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل فى إصدار بطاقة ( بدل فاقد – بدل تالف – تحويل من محافظة لأخرى – فصل إجتماعى ) للمواطن إلكترونيا بحيث لا تستغرق مدة تزيد عن 7 أيام عمل ، وذلك من خلال إستضافة مركز نظم المعلومات والحواسب لقاعدة بيانات موحدة ومؤمنة يتم بواسطتها التأكد من ” الأرقام القومية للمواطنين وإستحقاقهم للدعم ”

وأشار أن هذه المنظومة الإلكترونية ستوفر وقت وجهد المواطن فى إستخراج البطاقات.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه حريص على متابعة إدارة العمل على المنظومة بمركز نظم المعلومات والحواسب من خلال تخصيص الكوادر الفنية المؤهلة وذات الخبرة و تجهيز خدمة “كول سنتر” للرد على استفسارات المواطنين مستخدمى المنظومة و تحديث بيانات المواطنين من خلال إنشاء موقع الكترونى وعن طريق استمارات البريد وإتاحة كافه التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنظومة لهيئه السلع التموينية بصفة مستمرة.

ومن جانبه أعرب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن ثقته فى إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التى قامت بالتنسيق في تحديث البطاقات التموينية وتسليمها فى التوقيتات المحددة والحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لها.

وأشار إلى أن هذا العقد يعد إستكمالا لمسيرة التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين والجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان وصول الخبز والسلع التموينية لمستحقيها .

وأضاف المصيلحى إنه بموجب هذا العقد يقوم مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتجهيز مركز لإستضافه قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمنظومة طبقا للمواصفات القياسية الدولية لضمان توحيد وحماية البيانات وتأمينها وتنفيذ جميع أعمال تطويرها طبقاً لمتطلبات هيئة السلع التموينية مع الحفاظ على رصد و منع أى اختراقات قد تحدث للمنظومة.

وأكد أنه حريص على متابعة تقديم كافة البيانات المطلوبة لمركز نظم المعلومات والحواسب لتيسير وتلافى أى تأخير يعوق سير العمل بالمنظومة ضماناً لسرعة ودقة الأداء والإلتزام بالتوقيتات التى يتم إعلانها للمواطنين