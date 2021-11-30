«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع هيئة التسليح الفرنسية في مجال الصناعات الدفاعية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء olivier lecointe ممثل هيئة التسليح بفرنسا، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي على هامش فاعليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” المقام في الفتـرة من 29/11- 2/12/2021.

وزير الدولة للإنتاج الحربي: من الضروري تعميق التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعميق التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة؛ وذلك بالاستفادة بالتكنولوجيا الفرنسية المتطورة.

ولفت إلى أن التعاون العسكري يرتكز بين البلدين أيضًا على الحوار الإستراتيجي الذي يسمح بتبادل الرؤى فيما يتعلق بتطوير الصناعات العسكرية، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح، وكذا تبادل التحليلات حول مختلف القضايا الدولية.

وأشار الوزير مرسي إلى أن هذا اللقاء يأتى لتأكيد عمق العلاقات بين الجانبين المصري والفرنسي، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، وكذا إمكانيات هيئة التسليح الفرنسية لبحث سبل إيجاد مجالات للتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة.

وأعرب عن تقديره لحرص الشركات الفرنسية المختلفة على المشاركة بفاعلية في معرض “EDEX 2021” بأبرز منتجاتها التي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، معربًا عن تطلعه إلى تعميق علاقات التعاون مع الجانب الفرنسي من خلال التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية.

وأكد اللواء olivier lecointe، ممثل هيئة التسليح بفرنسا، أن تاريخ التعاون العسكري بين فرنسا ومصر راسخ وممتد، لافتًا إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري التي تمّت في السنوات الأخيرة بين البلدين، والتي ساعد فى إتمامها توجيهات القيادة السياسية المصرية التى تعي جيدًا مخاطر المرحلة ومستقبل المنطقة.

وأضاف أن العلاقات الثنائية لقيت في السنوات الأخيرة تدعيمًا بصورة واضحة بدافعٍ من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين، مشددًا على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا مركزيًّا لصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وأنها شريك رئيسي لفرنسا.

ممثل هيئة التسليح الفرنسية: القدرات الهائلة التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربي تشجع على التعاون وتبادل الخبرات

وأشاد ممثل هيئة التسليح الفرنسية بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعدّ الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني، لافتًا إلى أن القدرات الهائلة التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربي المصرى تشجع مختلف الجهات والشركات الفرنسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.