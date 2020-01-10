«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مجالات التعاون المشتركة لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأكد العصار، فى بيان له -اليوم الجمعة- على تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي، لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، بينها إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة (سندوب)، وتزويد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات، وذلك فى ضوء الاهتمام بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

وبحث الجانبان إمكانية تطوير منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة، وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، إضافة إلى المساهمة فى تنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة ورفع كفاءة المباني والطرق والكباري بالمحافظة، إلى جانب توريد عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والميكانيكية، وعدادات المياه، وكذا توفير نظم التحكم الإلكتروني في إضاءة أعمدة الشوارع.

وأكد حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل خدمة المشروعات القومية، وتقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات كاملة، وكافة أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية والمحافظات والجهات المختلفة بالدولة، وذلك فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلى وبما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن المصرى.

من جانبه، أشار مختار إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية، وإمكانات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة.

وأكد استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة، وبما يتماشي مع تحقيق خطة محافظة الدقهلية وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة، والنهوض بها فى أقرب وقت وبالجودة المطلوبة لصالح خدمة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على قيام لجنة مشتركة لتحديد أولويات، وأوجه التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات.