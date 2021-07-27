استثمار

«الإنتاج الحربى» ومحافظة الدقهلية توقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات قومية

وتتضمن المشاريع ( إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوى – إنتاج وتوريد الآلات المستخدمة فى رفع المخلفات وتحسين البيئة – إنشاء ورفع الكفاءة للمبانى والمنشآت ورصف الطرق
أحمد اللاهوني 1:17 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 1:17 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربى اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي”  و “محافظة الدقهلية” بشأن تجديد التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب ، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأشار الوزير ” مرسى ” إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى العديد من المجالات، حيث ستقوم الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بموجب هذا البروتوكول بتوفير العديد من الإمكانيات والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير محافظة الدقهلية.

وتتضمن المشاريع ( إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوى – إنتاج وتوريد الآلات المستخدمة فى رفع المخلفات وتحسين البيئة – إنشاء ورفع الكفاءة للمبانى والمنشآت ورصف الطرق.

اقرأ أيضا  وزير السياحة يعقد اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي

وتشمل أيضا تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية – توريد وتركيب وإنشاء نظم إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة والتجهيزات والأثاث وكاميرات المراقبة – توريد وتركيب محارق النفايات الطبية الخطرة.

كما تتضمن عربات ومعدات إطفاء الحريق – إنشاء وتنفيذ شبكات وبرامج قواعد البيانات الإلكترونية ونظم الإدارة والمتابعة الآلية ) وغيرها من المجالات الأخرى والتى سيتم تنفيذها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر -2030 .

 وأكد “وزير الدولة للإنتاج الحربى”، أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.

وقال إن التعاون سيعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وكذا الاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للإنتاج الحربى من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

اقرأ أيضا  وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالمحافظة

من جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ثقته في إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الموكل إليها تنفيذ بنود هذا البروتوكول، نظرًا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركات رائدة فى المجالات كافة.

وأشار إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركات الإنتاج الحربي للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة، بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

اقرأ أيضا  ترفيق 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج باستثمارات 3.6 مليار جنيه

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الدقهلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس «المنطقة الجنوبية»: 25 عاماً مدة عقد انتفاع «مرسيدس» ويجدد كل 5 سنوات

نادية سلام 9:12 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«النقل» تطرح ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج للمرة الثالثة

السيد فؤاد 7:52 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

أسعار الشواطئ في العين السخنة

دعاء محمود 11:31 م, الأثنين, 26 يوليو 21

وزير السياحة يعقد اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي

المال - خاص 10:38 م, الأثنين, 26 يوليو 21

بروتوكول تعاون بين «التأمينات» و«القوى العاملة» لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

مدحت إسماعيل 5:29 م, الأثنين, 26 يوليو 21

وزارة التخطيط تشارك في اجتماع اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

محمود محسن 3:46 م, الأثنين, 26 يوليو 21