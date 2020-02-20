الإنتاج الحربى والتجارة توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع بيلاروسيا

وبحسب بيان لوزارة الإنتاج الحربى اليوم، تضمنت هذه الاتفاقيات اتفاق تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة "امكودور" القابضة البيلاروسية

شهد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وفلاديمير كلوتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، حضر التوقيع محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفلاديمير أولاكوفيتش، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية.

وبحسب بيان لوزارة الإنتاج الحربى اليوم، تضمنت هذه الاتفاقيات اتفاق تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة “امكودور” القابضة البيلاروسية.

وشملت أيضًا خارطة طريق للتعاون بين وزارة الانتاج الحربي وشركة “مينسك لتصنيع الجرارات”، بالإضافة إلى عقد توريد منتجات بين شركة “بيلماشينرى للتجارة الدولية” وشركة مينسك للجرارات.

كما تضمنت اتفاقيات التعاون توقيع إستراتيجية عمل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، ومذكرة توريد منتجات بين شركة راية القابضة وشركة” بيلاذ” البيلاروسية، وعقد توريد منتجات بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة” ماذ “البيلاروسية.

كذلك ضمت اتفاق نوايا بين شركة إيجينايل للاستثمار والتجارة المحدودة وشركة حلوان للآلات والمعدات وشركة” ماذ “البيلاروسية، واتفاق توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة “بوبرويسك اجروماش “البيلاروسية.

ووقع الجانبان عقد توريد بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة “امكودور”البيلاروسية، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة”مينسك موتور بلانت” وتوقيع عقد توريد بين شركة “بيلماشينرى للتجارة الدولية ” وشركة “مينسك موتور بلانت”.

محمد ريحان وأحمد اللاهونى :