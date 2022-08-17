«الإنتاج الحربى للمشروعات» تنفذ منشآت رياضية بقيمة 1.7 مليار جنيه

نفذت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، عددًا من المنشآت الرياضية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، بقيمة إجمالية سجلت 1.760 مليار جنيه.

قال المهندس ماجد السيرتى، رئيس شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المشروعات شملت مبنى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وبعض المنشآت الرياضية باستاد القاهرة، إضافة إلى 900 ملعب قانونى وتدريبى وخماسى «نجيل صناعى – أكليريك»، بقيمة بلغت 1.280 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات الشركة شملت أيضًا تنفيذ 23 مجمع حمامات سباحة «تدريبي، أوليمبى، اجتماعى» ببعض المحافظات، بقيمة 240 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مركز شباب الأسمرات بتكلفة 240 مليونًا.

وأشار إلى أن المشروعات ضمت إنشاء وتطوير مجمع حمامات السباحة بنادى الشمس، وملاعب مدينة البعوث التابعة لـ«الأزهر».

وتأسست «الإنتاج الحربى للمشروعات» عام 2015 كشركة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى طبقًا لأحكام القوانين النافذة، والمتخصصة فى كل مجالات المقاولات، ولها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالى والإدارى والفنى.

يشار إلى أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات نفذت عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية ومعاهد التمريض بجميع محافظات الجمهورية، بقيمة إجمالية سجلت 7.5 مليار جنيه.

وشملت مشروعات الشركة إنشاء مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا بطاقة 500 سرير، وتطوير مبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية ومستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، ومستشفى الأورام والحروق بجامعة بنى سويف، ومعهد ناصر، وشاركت فى تطوير مستشفى الزيتون التخصصى، ورفع كفاءة مستشفى الأقصر العام.