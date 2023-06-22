الإنتاج الحربى: ضخ 6.7 مليون جنيه لتطوير قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 30/6/2023 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربى فى تقرير اليوم، عن تنفيذ مشروعات الموازنة الاستثمارية بقطاع الميادين بإجمالى مبلغ (6.739.125) مليون جنيه مصرى، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتي مايو 2023 مبلغ (13.1 مليون جنيه مصري).

وأشارت الوزارة إلى ان قطاع الميادين نجح فى تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذاً للخطة التدريبية للإنتاج الحربى حيث تم تنفيذ عدد (13) برنامج تدريبي لعدد (17) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع .