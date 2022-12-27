«الإنتاج الحربى» تنفذ 221 مشروعاً فى «حياة كريمة» بقيمة 18 مليار جنيه

نفذت وزارة الإنتاج الحربى، من خلال شركاتها التابعة، 221 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال العام الحالى 2022 بقيمة 18 مليار جنيه.

وقالت الوزارة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إن تلك المشروعات بمجالات عمل مختلفة مثل مد وتدعيم شبكات الكهرباء، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ووحدات بيطرية، إلى جانب توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

على جانب آخر، نفذت وزارة الإنتاج الحربى خلال عام 2022 خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام فى التوقيتات المناسبة، مع رفع المستوى الفنى للعنصر البشرى.

ونجحت الوزارة خلال العام الحالى فى إنشاء خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية SETIBUS«» بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل «MCV» وذلك بهدف تصميم وإنتاج أتوبيس مصرى للنقل الجماعى يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط (250) أتوبيسا/السنة، وتم إنتاج وتوريد 110 لصالح محافظتى القاهرة والإسكندرية وهى الأتوبيسات التى شاركت فى مؤتمر تغير المناخ COP27 الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، وتم التعاقد لتوريد 100 أتوبيس كهربائى طراز SETIBUS C120E.V لصالح شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت) للعمل فى إطار مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى.

كما تم إنشاء خط تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالتعاون بين (مصنع 200 الحربي) وشركة الجيوشى وشركات الغاز (كارجاز – غازتك) وذلك فى إطار توقيع عقد لتحويل 2262 مركبة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وتم إنتاج وتوريد 283 أتوبيسا لصالح محافظة القاهرة حتى تاريخه.

وانتهت الوزارة من خط إنتاج تعبئة الفريون بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بالشراكة مع «الشركة السعودية للحلول المتكاملة» بنسبة %51، و%49 لصالح مصنع 360، وتم البدء فى التشغيل أول نوفمبر 2022.

وبدأ مصنع 360 الحربى فى إنتاج المبردات والمجمدات الخاصة بالأدوية والأمصال وكذلك غرف التبريد وثلاجات الدم طبقاً للمواصفات الأوروبية بالتعاون مع شركة «ترست إى جى» للأجهزة الطبية بمصر وتتعدى نسبة التصنيع المحلى للمنتجات %80. مع توصيات بالشراء.