«الإنتاج الحربى» تنفذ 118 مشروعا قوميا بتكلفة 4.7 مليار جنيه

تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات، ونفذت خلال الفترة من 30/6/2021 حتى يونيو 2022 نحو 118 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و681 مليون جنيه.

وبحسب تقرير للوزارة حصلت “المال” على نسخة منه، تمثلت المشروعات فى تطوير وصيانة 86 محطة سكك حديدية، وتأهيل ورفع كفاءة الأنظمة الصناعية للمدار الفضائي بمنطقة القمر الصناعى بالمعادى، وإنشاء ورشة ومركز صيانة للسيارات بالأميرية التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحافظة القاهرة.

ونفذت الوزارة مشروعات تأهيل ترع دير مواس بمحافظة المنيا، تغطية ترعة بحر الرماد (المرحلة الأولى والثانية) بمحافظة الفيوم، تأهيل وتبطين ترع (شبرامنت- سقارة القبلية- الزمر)،

وكذا ترع أوسيم والترع بزمام الإدارة العامة للري بمحافظة البحيرة، أعمال الميكنة بمأمورية ضرائب حدائق القبة، منظومة مكافحة الحريق بمشروع إنشاء كلية التربية الرياضية في جامعة طنطا بمحافظة الغربية.

كما شملت المشروعات المنفذة أعمال الميكنة والدفاع المدنى والحريق بكل من مقر مصلحة الضرائب العامة بعمارة حمدى قنديل (شبين الكوم)- مبنى ضرائب البساتين ودار السلام- مبنى ضرائب روض الفرج والساحل أول- مبنى ضرائب المطرية،

وميكنة أعمال بيانات 30 مليون عقار بالمحافظات، وتنفيذ 2 محطة طاقة شمسية لمبنى المشروعات بلاظوغلى ومقر وزارة الآثار بالزمالك، أيضًا تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة وتطوير مستشفى حميات طوخ، وتطوير مكاتب التموين على ثلاث مراحل بجميع المحافظات.

كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الجمعة بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج،

إلى جانب تنفيذ 5 محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (الفيوم- الوادي الجديد- الدقهلية)، وتنفيذ 4 مشروعات شبكات رفع بمحافظات (المنوفية- القليوبية- الدقهلية)،

بالإضافة إلى إنشاء 6 مجازر (آلية/ نصف آلية) (ماشية/ دواجن) بمحافظات (أسيوط- الغربية- سوهاج- الفيوم)، وإنشاء عدد (92) مركز تجميع ألبان بمحافظات الجمهورية المختلفة.