«الإنتاج الحربى» تنتهى من تنفيذ 7 مشروعات عسكرية خلال 2022 (صور)

وضعت وزارة الإنتاج الحربى إستراتيجية لتطوير المنتجات الحربية اعتمادا على المطالب الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة، وترتكز هذه الإستراتيجية على خطط تطوير الأسلحة والذخيرة والمعدات.

وشملت المنتجات الحربية الجديدة (ألواح الصلب المدرع، العربة المدرعة سينا 200، الهاوتزر 155 مم K9 A1 EGY 52 عيار، الرشاش المتعدد 7.62×51 مم، قاذف القنابل السداسي عيار 40/38 مم، الذخيرة 155 مم 52 عيار، الذخيرة 115مم سابو عمليات، الذخيرة عيار 14.5 عيار مصغر).

وانتهت الوزارة، بحسب تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، من تنفيذ 7 مشروعات حربية خلال العام الحالى، وهي إعادة تأهيل مسبك الصلب في شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، وتطوير خطوط إنتاج العبوات المعدنية بشركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) وذلك من خلال توريد مكبس متعدد المراحل.

وطورت الوزارة، قطاع العدد بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وتم رفع كفاءة مصنع بودرة الألومنيوم بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، بالإضافة إلى تطوير ورش الإنتاج الرئيسية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) عبر توريد ماكينات (قطع بالمياه، توسيع أقطار) .

كما تم تطوير قطاع معدات قطع الصلب المدرع بمصنع 200 الحربي بتوريد (4) ماكينات قطع بالليزر، إضافةً إلى توريد (8) ماكينات CNC عدد 5 محاور لصالح خط إنتاج وتجميع الرشاش 7.62×59 مم بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).