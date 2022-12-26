«الإنتاج الحربى» تنتهى من تسليم 92 مركزًا لتجميع الألبان

نجحت وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) فى تسليم النهائي 92 مركزًا لتجميع الألبان، في إطار مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان.

وسلمت “الإنتاج الحربى” 4 مراكز لوزارة الزراعة و3 مراكز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي و85 للقطاع الخاص، وتم إسناد 41 مركز نموذجي ضمن مبادرة “حياة كريمة” من وزارتيّ الزراعة والإسكان

بشهر يوليو 2022.

المشاركة في المشروعات القومية والتنموية

يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتحقيق التكامل وزيادة القيمة المضافة وبما يدعم الاقتصاد القومى، وبالتوازى تم فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية لتوطين بعض الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلى بها.

ففي إطار المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر لتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي يتم التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ “MPS” الأمريكية و”AQUATECH” في ضوء اتفاقية التحالف الموقعة مع الشركتين في شهر أكتوبر 2021 لامتلاك الإمكانيات لإنشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها.

كما تتعاون الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة نالكو ووتر لتطبيق تكنولوجيا البيوريت في محطات مياه الصرف القائمة في مصر لزيادة المياه المتاحة لإعادة الاستخدام وتوطين صناعة الكيماويات والمعدات المستخدمة وقد تم التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتطبيق بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بأسوان (بطاقة 57 ألف م3/اليوم) بشهر مايو 2022 كمرحلة أولى يتبعها التعاقد على عدد (20) محطة في (11) محافظة بطاقة 821 ألف م3/اليوم).

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية – لإنشاء محطة معالجة مياه بحيرة عين الصيرة بطاقة إنتاجية 3000 م3/اليوم بالتعاون مع شركة “IDWT” بإجمالي 500 ألف دولار، كما تم التعاون مع وزارة الإسكان – ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع شركة “نالكو ووتر” الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.

وفي إطار إشتراك الوزارة من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي في منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع شركتيّ “جرين تك إيجبت” و”أوك” البحرينية الإنجليزية يتم التعاون لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش الذى يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات/ساعة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربى، التنمية المحلية، البيئة) ومحافظة الجيزة، وجاري تخصيص أرض موقع أبو رواش من قِبل محافظة الجيزة كما تم صياغة عقود (الامتياز – الضمان السيادى – شراء الطاقة – الربط بالشبكة).

وتم البدء في تجهيز عدد (335) جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي (أثاث ومعدات بيطرية وأجهزة كمبيوتر).