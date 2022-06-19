«الإنتاج الحربى» تكلف 78 شابًا للعمل كمساعدين لرؤساء الشركات وتعين 1038 متعاقدًا على درجة وظيفية دائمة

حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة على مدار كامل في الفترة من 30/06/2021 إلى يونيو 2022، وقامت الوزارة بتكليف (78) من الشباب المتميزين للعمل كمساعدين لرؤساء مجالس إدارات الشركات وتمكين (77) عامل صف ثانى لتولى الوظائف القيادية كما تم تعيين (1038) متعاقد من العاملين بالهيئة وشركاتها على درجة وظيفية دائمة وكذلك الرد على (99.65%) من الشكاوى الواردة.

ففى مجال تعزيز الحق فى العمل تلتزم الوزارة بالدستور والحفاظ على حقوق العمال وذلك بالعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وبكفالة سبل التفاوض الاجتماعى وحماية حقوق العمال من مخاطر العمل بتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وعلاوة على ذلك تلتزم الوزارة بحظر الفصل التعسفى وتعمل الوزارة على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة، وفى هذا الصدد

كما تعمل الوزارة بشكل دائم على المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم تعيين عدد (283) عامل وذلك من خلال الإعلان على الموقع الإلكترونى للوزارة فى ضوء الإحتياجات الفعلية للشركات من التخصصات التى تناسب العمل بالإنتاج الحربى وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

أيضاً تعمل الوزارة على تحفيز العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات الحكومية والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة بهدف خلق روح المنافسة لبذل الجهد وتحسين وتطوير وزيادة معــــدلات الأداء بتخصيص يوم شهرياً لتكريم العاملين المتميزين خلال (الشهر/الفترة) والاحتفال بتميزهم، كما تحرص دائما على تدريب وتأهيل الموظفين بديوان عام الوزارة على أساليب العمل الحديثة وتنمية مهارات العمل لهم ورفع كفاءة أدائهم.

وفى مجال تعزيز حقوق المرأة تلتزم الوزارة بضمان كافة حقوق المرأة إعمالاً بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وفى هذا الصدد قامت الوزارة بتمكين عدد (107) امرأة فى شغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها والوحدات التابعة وتخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالأم المثالية بكل جهة.

كما تم إنشاء حضانة لرعاية الأطفال صغار السن لتوفير الراحة والمجهود والتكلفة على المرأة العاملة واستحداث وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى وأيضاً تشكيل لجنة خاصة بفحص الشكاوى الواردة الخاصة بحقوق المرأة.

أما فى مجال تعزيز الحق فى الصحة فتعتمد الوزارة على تقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم من خلال المركز الطبى التخصصى التابع للوزارة كما يتم تقديم الخدمة الطبية للعاملين من خلال تحويلهم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، كما تعتمد الوزارة على توفير عيادة طبية بكافة الشركات والوحدات التابعة لها لتوفير جهة لرعاية العاملين فى حالة حدوث إصابة أثناء ساعات العمل الرسمية.

أيضا كان للوزارة دور فعال خلال مجابهة جائحة كورونا حيث كانت وزارة الإنتاج الحربى من أوائل الجهات الوطنية التى قامت بتسخير الإمكانيات لإنتاج الكمامات والمطهرات الكحلية المستخدمة فى التطهير لمواجهة الجائحة كما قامت الوزارة أثناء الجائحة بإتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على سلامة العاملين منها تخفيف عدد العاملين وتوفير المطهرات والكمامات للعاملين يومياً وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة بكافة الشركات للتأكد من سلامة العاملين.

كما قامت كافة الشركات التابعة للوزارة بتوعية جميع العاملين بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعقد ورش عمل لهم لتوعيتهم بقانون (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فى شأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.