«الإنتاج الحربى» تكشف كواليس تطوير البندقية الآلية (7.62 ×39 مم) وتصنيع قاذف القنابل 40 مم

حققت وزارة الإنتاج الحربى العديد من الإنجازات خلال الفترة من 30/6/2021 حتى تاريخه فى مجال البحوث والتطوير، نفذت بحث تطوير البندقية الآلية (7.62 ×39 مم) بالاشتراك مع القوات المسلحة (مركز البحوث الفنية) و(مصنع 300 الحربي) لعمل التطوير الآتى: (تعديل الدبشك الخاص بالبندقية من دبشك خشبي ثابت إلى ألومنيوم متحرك قابل للفتح والضم، إضافة مجرى للتعمير “التعمير والارتجاع” إلى مجرى التعمير الحالي وبذلك يمكن التعمير من جهتين بدل من جهة واحدة، زيادة عدد طلقات التعمير بإضافة خرطوشة إلى الخرطوشة الحالية ليصبح عدد الطلقات التى يمكن تعميرهم 60 طلقة بدلاً من 30 طلقة، إضافة مكان لتثبيت عدسة وأجهزة رؤية ليلية للمساعدة في سهولة التنشين، إضافة مود جديد الى أوضاع الأمان الحالية للطلقات”مؤمن – آلي – فردى” يمكن المستخدم من إطلاق عدد 3 طلقات متتالية)، وقد تم إقرار العينة.

ووفق تقرير خاص للوزارة عن إنجازاتها خلال العام المالى الحالى – حصلت «المال» على نسخة منه – فقد نفذت البحث الخاص بتصنيع قاذف القنابل 40 مم الفردى 6 مقذوف (MGL6) بالهندسة العكسية بالإشتراك مع القوات المسلحة (مركز البحوث الفنية) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، وبدأت أعمال الفريق البحثي بأعمال التصميم والرسومات وتحديد تكنولوجيات الإنتاج بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإنتاج نماذج أولية لبعض المكونات بإستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والتشغيل، وتم إقرار العينة.

ولفت التقرير إلى تنفيذ بحث توطين تكنولوجيا إنتاج الرشاش المتعدد (62ˌ7 × 51 مم) بإستخدام خطوط الإنتاج الحديثة بخطة البحوث الفنية للهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذه بالشركة م/300 وتم الإقرار بحضور مندوبى القوات المسلحة وتنفيذ جميع الإختبارات المطلوبة (الضغط المزاد والاداء – معدل ضرب النار – دقة التنشين – الدقة والإنتشار – التبادلية – التحمل).

وأشار إلى التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) وإحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الصلب المدرع عالى الإجهاد طبقاً للمواصفات العالمية سماكات من (3.5 إلى 15) مم وعرض (1.25 م/1.5 م) حيث تم إجراء الإختبارات طبقاً للمواصفات العالمية وتم إقرار خطوط أنتاج الصلب المدرع عالى الإجهاد.

وجاءت مركبة القتال المدرعة المصرية “سينا 200” تنفيذاً للتكليف الرئاسى الصادر لوزارة الإنتاج الحربى بدراسة إعادة تطوير المركبة المدرعة BMP-1 بحيث تكون ذات حجم أصغر يتيح لها حرية التحرك والسرعة (سائق + حكمدار + من 4: 6 فرد) تم تشكيل فريق بحثى وتم التنفيذ طبقاً لأربعة مراحل هي (تحديد المواصفات الفنية والتكتيكية، التصميم، الإنتاج، الإختبارات)، وتم تنفيذ برنامج الإقرار بحضور اللجنة الفنية من القوات المسلحة بنجاح .