«الإنتاج الحربى» تعدل مواصفات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

بدأت شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) فى مراجعة المواصفات الخاصة بعداد الكهرباء مسبق الدفع، ليتواكب مع مطالب وزارة الكهرباء بشحنها عن بعد من خلال الموبايل أو الفيزا.

وأطلقت وزارة الكهرباء أكتوبر الماضى خدمة للتيسير على المشتركين بشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق الموبايل أو الفيزا.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى للوزارة فى تصريحات سابقة للمال، أنه تم إجراء عدد من التجارب لتطبيق الخدمة ، والبدء بتجربتها فى نطاق شركتى جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ والقناة للتوزيع فى بعض الأماكن التابعة لهما.

وقال المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إن المصنع جهز معدات الإنتاج طبقا للمواصفات الجديدة التى طلبتها وزارة الكهرباء، تماشيًا مع التطور العالمى فى هذا المجال.

وذكر أن الإنتاج القديم من العدادات سيتم توريده للوزارة بنفس مواصفاته السابقة دون تعديل.

يشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى اتفقت مع وزارة الكهرباء على توريد 30 ألف عداد مسبق الدفع، من تصنيع شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى).

وقال هنداوى،إن الكمية المتفق عليها من إنتاج الخط الجديد لمصنعها فى منطقة المعصرة بحلوان، تواكب خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى، ومشاركة الوزارة فى المشروعات القومية.

أضاف فى تصريحات سابقة لـ “المال” أن شركته تنتظر بدء الاختبارات من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التى ستحصل على إجمالى الكمية المتفق عليها.

وتوقع أن تبدأ عملية التوريد قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى، مشيرًا إلى أن قيمة العقد الذى سيتم توقيعه عقب انتهاء الاختبارات تتراوح من 13 إلى 15 مليون جنيه.

ويعود تشغيل الخط إلى 16 أغسطس 2018 ،وهو متخصص فى إنتاج عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع، ويصل إنتاجه الفعلى حالياً إلى 500 ألف عداد سنويًا (2 وردية)، ويعمل به 65 فردا من خلال الشراكة بين مصنع 45 الحربى وشركتى “هواوى” و”كلو” الصينيتين.

وضخت الشركة مليون دولار استثمارات فى 2018 لمواكبة التطور العالمى فى صناعة عدادات الكهرباء وتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وجهزت “المعصرة” خطًا بطاقة إنتاجية قصوى 750 ألف عداد سنويًا ، ما بين ذكى ومسبق الدفع مطابق للمواصفات القياسية للشركة القابضة للكهرباء.

يشار إلى أن “المعصرة للصناعات الهندسية” بدأت فى إنتاج عدادات الكهرباء الميكانيكية منذ عام 1958 بالتعاون مع شركة لاندس وجير السويسرية بطراز CG-105E، بطاقة إنتاجية قدرها 125 ألف عداد سنويًا (ما زالت تلك العدادات تعمل فى الشبكة حتى اليوم).

وطورت طرازاتها من عدادات الكهرباء 6 مرات إلى أن وصلت حاليًا لإنتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع.

وتسعى الشركة للعودة بثقل خلال الفترة المقبلة لاستعادة ريادتها فى سوق إنتاج عدادات الكهرباء، باعتبارها من أوائل الكيانات العاملة فى هذا المجال محليًا، وكانت الوحيدة تقريبًا، وتستهدف بيع 300 إلى 500 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع سنويًا.