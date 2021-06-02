«الإنتاج الحربى» تطور 84 مكتبا لصالح «التموين»

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، تنفيذ خطة ضخمة لتطوير مكاتب التموين التابعة لها لتقديم خدماتها المتكاملة للمواطنين، وتضم البطاقات التموينية وحماية المستهلك والدمغة والموازين وتسجيل العلامات التجارية وإصدار السجل التجارى.

وأكد اللواء مهندس خالد عبدالمقصود، رئيس قطاع التسويق بمصنع قها للصناعات الكيماوية، أحد مصانع الدولة للإنتاج الحربى – فى تصريحات لـ«المال» خلال جولة لوزير التموين ببورسعيد الخميس الماضى – أن وزارته تتعاون مع وزارة التموين لتطوير 84 مكتبا تموينيا مميزا خلال عامين على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، افتتح الخميس الماضى مكتب الخدمة المميز ببورسعيد، على مساحة 325 مترا بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويضم خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية وحماية المستهلك والدمغة والموازين والبطاقات التموينية.

وأضاف «عبدالمقصود» أنه تم تنفيذ أول مكتب فى محافظة القاهرة، وتم الانتهاء من المكتب الثانى فى محافظة بورسعيد، موضحا أن مخطط «التموين» بتطوير المكاتب يهدف إلى تسريع الوقت المستغرق فى أداء الخدمة وراحة المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى قامت بتنفيذ البنية التحتية للمكتب التموينى المتكامل، من خلال ربط شبكات الكمبيوتر بشبكة معلومات متكاملة، ومؤمنة بشكل كامل فى إطار الاقتصاد الرقمى.

ولفت إلى أن تمويل إقامة وتنفيذ تلك المكاتب المميزة والمتكاملة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما أن المحافظات تقوم بتسهيل استخراج مختلف التصاريح اللازمة.

فى هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن محافظة بورسعيد تعد عاصمة التحول الرقمى، خاصة فى المرحلة الأولى للرقمنة الخاصة بوزارة التموين، والتى أتاحت كافة خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وكشف – فى تصريحات لـ«المال»- أن هناك خطة لإنشاء 4 مكاتب خدمة مميزة بمحافظات مختلفة خلال المرحلة الأولى، على أن تمثل تلك المحافظات مناطق الدلتا والقناة والصعيد ووجه بحرى.

وأكد أن مكتب الخدمات المميزة يخدم المواطنين فيما يخص خدمات بطاقات التموين كافة، إضافة إلى خدمات جهاز حماية المستهلك، ويخدم الصناع من خلال توفير خدمات مصلحة الدمغة والموازين، كما يخدم أصحاب المنشآت والأعمال من خلال تقديم خدمات السجل التجارى.