«الإنتاج الحربى» تطرح تخفيضات على أدوات المائدة والمطبخ بمناسبة عيد الأم (تقرير)

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن تخفيضات بنسبة 10% على المنتجات المدنية لمصنع حلوان للأجهزة الهندسية «مصنع 99 الحربى»، بمناسبة عيد الأم، وذلك بجميع منافذ البيع التابعة بالمحافظات المختلفة، خلال الفترة من 7 مارس وحتى آخر الشهر، وستتيح تخفيضات على باقى منتجات الشركات بدءًا من 15 مارس الحالى.

«المال» تستعرض فى هذا التقرير أسعار المنتجات المدنية لمصنع 99 الحربى بعد التخفيض الذى طبقته الوزارة بمنافذها المنتشرة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

أسعار وعاء الطهى «استانلس ستيل»

سجل وعاء الطهى «استانلس ستيل» 16/2 نحو 185 جنيهًا، ووعاء 16/3 سجل 200 جنيه، ووعاء 18/2 سجل 222 جنيهًا، ووعاء 18/3 سجل 251 جنيهًا، ووعاء 20/2 سجل 260 جنيهًا، ووعاء 20/3 سجل 275 جنيهًا، وسجل سعر الطقم 4 قطع ارتفاع متوسط مقاس 16، 20، 24، 28 نحو 1280 جنيهًا.

وبلغ سعر الطقم 5 قطع ارتفاع متوسط مقاس 16، 20، 24، 28 نحو 1705 جنيهات، وسجل سعر الطقم 4 قطع ارتفاع عالى مقاس 16، 20، 24، 28 نحو 1410 جنيهات، وسجل سعر الطقم 5 قطع ارتفاع عالى مقاس 16، 20، 24، 28 نحو 1890 جنيهًا.

أسعار السلطانية



وسجل سعر سلطانية 160 مم 25 جنيهًا، والسلطانية 180 مم 28 جنيهًا، والسلطانية 200 مم 30 جنيهًا، والسلطانية 220 مم 40 جنيهًا، والسلطانية 420 مم 170 جنيهًا

أسعار الكسرولة



وبلغ سعر الكسرولة 160 مم بدون غطاء 120 جنيهًا، الكسرولة 160 مم بالغطاء 160 جنيهًا، الكسرولة 200 مم بدون غطاء 175 جنيهًا، الكسرولة 200 مم بالغطاء 230 جنيهًا.

أسعار المقلاية

وهبطت أسعار المقلاية 240 مم بدون غطاء إلى 175 جنيهًا، المقلاية 240 مم بالغطاء إلى 250 جنيهًا، والمقلاية 280 مم بدون الغطاء إلى 250 جنيهًا، والمقلاية 280 مم بالغطاء إلى 325 جنيهًا.

أسعار اللبانة



وسجل سعر لبانة 2.25 لتر بدون غطاء 145 جنيهًا، ولبانة 2.25 لتر بالغطاء 195 جنيهًا.

أسعار الصينية



وسجل سعر صينية بيتزا مستديرة 24×4.5 سم 85 جنيهًا، صينية بيتزا مستديرة 26×4.5 سم 100 جنيه، صينية بيتزا مستديرة 28×4.5 سم 110 جنيهات، صينية بيتزا مستديرة 32×4.5 سم 125 جنيهًا.

وبلغ سعر السكرية العادة 80 جنيهًا، واللبانة العادة 70 جنيهًا، وحلة كسكسى مقاس 24 مم 590 جنيهًا، وسكينة بيد خشب طراز 750 نحو 15 جنيهًا، وهراسة البطاطس 46 جنيهًا.

أسعار أدوات المائدة



سجل سعر ملعقة الأكل (12 قطعة) 140 جنيهًا، وشوكة الأكل (12 قطعة) 140 جنيهًا، وسكينة الأكل (12 قطعة) 190 جنيهًا، وسكينة الحلو (12 قطعة) 160 جنيهًا، وشوكة السمك (12 قطعة) 140 جنيهًا، وملعقة القهوة (7 قطع) 70 جنيهًا، ومغرفة الشوربة 30 جنيهًا، ومغرفة الصلصة 20 جنيهًا.

أسعار الأطباق والمسطحات



بلغ سعر الطبق المستدير مقاس 420 مم 207 جنيهات، طبق مستدير مقاس 360 مم 140 جنيهًا، طبق مستدير مقاس 300 مم 106 جنيهات، وطبق سلطة مستدير 40 جنيهًا، وصينية شاى سويدى سادة 127 جنيهًا، ومقصوصة 60 سم 73 جنيهًا، مغرفة 60 سم 53 جنيهًا.



وأنشأت شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، في الخمسينات بهدف تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة المصرية من الذخائر بمختلف أعيرتها.



ووفق تقرير للوزارة تقوم الشركة إلى جانب ذلك باستغلال طاقاتها الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية بجودة وأسعار تنافسية، والتي تخدم الأسرة المصرية بشكل مباشر، مثل اسطوانات البوتاجاز والمحابس الخاصة بالأسطوانة والمنظم وأدوات المطبخ والمائدة وطفايات الحريق بكافة أنواعها وجنوط ومساعدين السيارات وأجزاء المحركات.



وتعمل شركة حلوان للصناعات الهندسية دائماً على تطوير خطوط الإنتاج سواء من ناحية المعدات بإجراء عمليات الصيانة الدورية لها أو عمليات الإحلال والتجديد وذلك طبقاً لخطط استثمارية سنوية.



وتهتم الشركة بتقديم المنتجات بأسعار في متناول الأسرة المصرية ويتم استخدام أجود الخامات واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية في التصنيع والإنتاج، واعتماد منتجاتنا من جهات اعتماد الجودة، فالشركة حاصلة على شهادات الأيزو 14001 والأيزو 9001 وشهادة (ohsas-18001).



وأشار التقرير إلى اهتمام الشركة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتتوافر منتجاتها في مختلف معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربي، وفي مقر الشركة بمنطقة عين حلوان بمحافظة القاهرة، ويمكن للعملاء الاستفسار عن المنتجات وعن أقرب منفذ بيع من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة 19827.



أدوات المطبخ والمائدة

وتنتج شركة حلوان للصناعات الهندسية كل ما يلزم المطبخ المصري الحديث من أدوات المائدة (الملاعق، السكاكين، الشوك والمغارف ..إلخ) المصنوعة من خامة الاستانلس ستيل 18/10 عالية الجودة التي لا تصدأ، والتي أثبتت الدراسات أنها الخامة الوحيدة من خامات الاستانلس الغير ضارة بالصحة، والمنتجات مرخصة من شركة (أميفا الهولندية) ويتم إنتاجها في أطقم مجمعة داخل علب أنيقة مختلفة الأحجام حسب احتياج العميل، ولتخفيف العبء على المواطنين يتم بيعها بأسعار في متناول الأسرة المصرية كما يمكن للمستهلك شراء أدوات المائدة كقطع منفردة.



كما تنتج الشركة العديد من الموديلات والطرازات المختلفة التي تتسم بشكلها الجمالي المتميز الذي يحظى بقبول عالِ من المواطنين، كما تقدم الشركة أوعية الطهى والكسرولات والقلايات والأطباق والصواني وأطقم الشاي والخشاف من الاستانلس ستيل 18/10 بمقاسات وسعات مختلفة.