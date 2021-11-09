استثمار

الإنتاج الحربى تشارك بـ SETIBUS والسيارة البيك أب «EM» فى معرض النقل الذكى (صور)

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بعدد من منتجاتها بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر "TransMEA 2021" في دورته الرابعة، وهي نموذج للأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV"، ونموذج للسيارة البيك أب "EM" بالتعاون مع شركة…

أحمد اللاهوني 1:20 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 1:20 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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تشارك وزارة الإنتاج الحربي بعدد من منتجاتها بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر “TransMEA 2021” في دورته الرابعة، وهي نموذج للأتوبيس الكهربائي “SETIBUS” بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل “MCV”، ونموذج للسيارة البيك أب “EM” بالتعاون مع شركة إم جلوري الإماراتية، إلى جانب مزلقان السكة الحديد المطور.

ويقام المعرض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 في أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار “الطريق إلى 2030”.

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وبلغت استثمارات خط إنتاج الأتوبيس الكهربائى”سيتى باص”، الجارى تصنيعه بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) وشركة صناعة وسائل النقل “mcv” نحو 150 مليون جنيه.

ويستطيع الأتوبيس الكهربائى المقرر تصنيعه العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له تبلغ 70 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعد.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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