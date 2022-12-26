«الإنتاج الحربى» تستهدف تأسيس 7 شركات وخطوط إنتاج لتعميق الصناعة

تعمل وزارة الإنتاج الحربى على تأسيس (7) شركات وخطوط إنتاج جديدة؛ فمن أجل تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة في مجال فلاتر التوربينات الغازية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، جار تأسيس شركة أسترو للفلاتر التوربينية لمحطات الكهرباء بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) وشركة “ATD” الإماراتية.

وفي فبراير 2022 تم توقيع اتفاقية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة “إم جلوري” الإماراتية لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات “EM” بهدف توطين صناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي لتصنيع وإنتاج وتسويق وبيع المركبات بكل أنواعها، وستكون باكورة إنتاج الشركة هي السيارات “البيك أب” التى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين)، سواء السيارات البيك أب (الكابينة المزدوجة) أو (الكابينة المفردة).

من ناحية أخرى، جار إنشاء 2 خط إنتاج بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بالتعاون مع شركة “جود سينس إيجيبت” لتوطين صناعة ألواح التكسية بالألومنيوم.

وبحسب تقرير للوزارة حصلت “المال” على نسخة منه، تسعى “الإنتاج الحربى إلى إنشاء خط تصنيع الجراجات الذكية مع شركة” فوجي سينيو” الصينية في ضوء عقد الشراكة الموقع بين الجانبين في شهر سبتمبر 2021 ومخطط توريد 13 جراجا من شركة فوجي بنهاية شهر يناير 2023 على أن يتم التجميع بإمكانيات (مصنع 360 الحربي) كمرحلة أولى.

وفي شهر أكتوبر 2022 تم توقيع عقدين بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي” وشركة “بابيريوس مصر” لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.

ويأتي تطبيق هذه المنظومة على مرحلتين الأولى قامت بها شركة “بابيريوس” وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية نحن بصددها الآن وهي تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية حيث تم توقيع عقدين أحدهما لتوريد خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف الموز والذي سيتم بمقتضاه تصنيع هذه المعدات بوزارة الإنتاج الحربي لاحقا والعقد الثاني لتوريد الخامات الخاصة بهذه الألياف المستخدمة في التصنيع مع قيام شركة “بابيريوس مصر” بشراء كامل الإنتاج من “الإنتاج الحربي” وكذا تسويقه محليا وتصديره للخارج.

كما تم التعاقد علي توريد خط إنتاج موتور مروحة السقف بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بعدد (6) ماكينات ووحدة اختبار محركات وإسطمبات ومخطط الانتهاء من توريد الخط في أبريل 2023.

من ناحية أخرى، جار تأسيس شركة الإنتاج الحربي للصيانة.