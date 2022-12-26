«الإنتاج الحربى» تستثمر 721 مليون جنيه فى مصانع تدوير المخلفات

وقعت وزارة الإنتاج الحربى بروتوكول تعاون رباعي في مجال تصنيع وإنشاء مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بين وزارات (التنمية المحلية، البيئة، التخطيط، الإنتاج الحربي) لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة للمصنع الواحد بقيمة إجمالية فى أول مرحلتين تسجل 721.2 مليون جنيه، طبقا للآتي:

مرحلة أولي: بقيمة إجمالية 371.2 مليون جنيه حيث تم إنشاء 3 مصانع بمحافظات (سوهاج، المنيا، الغربية) بطاقات إنتاجية 20 طن/الساعة ورفع كفاءة (6) خطوط تدوير مخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بطاقة إنتاجية 10 طن/الساعة وقد تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 95%.

مرحلة ثانية: بقيمة إجمالية 350 مليون جنيه حيث جار إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات بمحافظتيّ (المنوفية، الدقهلية) بطاقة إنتاجية 20 طن/الساعة ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 40%.

مرحلة ثالثة: إنشاء 10 خطوط جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة 4 خطوط والمشروع حاليا فى مرحلة التعاقد واستلام المواقع.

وبحسب تقرير للوزارة اليوم، تعاقدت “الإنتاج الحربى” مع محافظة الدقهلية لإنشاء مصنع جديد بطاقة 40 طن/الساعة بمدينة المنزلة وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل وتم الانتهاء من أعمال التسليم.

كما تعاقدت مع محافظة الدقهلية لرفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بمدينة السنبلاوين وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل والانتهاء من أعمال التسليم، بالإضافة إلى التعاقد مع محافظة بني سويف لإنشاء مصنع جديد بطاقة 40 طن/الساعة بمدينة سمسطا وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 25%.

وتسعى “الإنتاج الحربى” إلى التعاقد مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء 4 خطوط جديدة باستخدام تكنولوجيا SRF (Solid Recovered Fuel) وهي إنتاج الوقود البديل بالتجفيف الحيوي للمكون العضوي بالمخلفات الصلبة البلدية بالمواقع (إدكو، كوم حمادة، حوش عيسى) بمحافظة البحيرة بطاقة إنتاجية 40 طن/الساعة.