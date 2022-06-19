«الإنتاج الحربى» ترفع استثمارات قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ بنسبة 98.5%

رفعت وزارة الإنتاج الحربى استثمارات قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ فى العام المالي الحالى (2021 /2022) بنسبة 98.5% من إجمالى الموازنة الاستثمارية، إلى جانب تحقيق إيرادات بنسبة زيادة (68%) عن المستهدف بالموازنة العامة للدولة للعام المالى (2021/ 2022).

وتعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30 /6 /2021 حتى يونيو 2022 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية.

وفيما يتعلق باختبارات الأبحاث فكان أهم الإختبارت التي تمت خلال هذا العام إجراء تجارب خاصة بأحد أنواع الذخائر والذي تم بالتعاون مع الشركات (99-18-81) الحربي، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذاً للخطة التدريبية للإنتاج الحربى، والاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع .