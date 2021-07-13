استثمار

«الإنتاج الحربى» تحدد خطًا ساخنًا وإيميل لتلقي طلبات التعاون والاستفسارات مع المستثمرين

وسائل تواصل لأى جهة ترغب في الاستفادة من إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية
أحمد اللاهوني 6:26 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:26 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت وزارة الإنتاج الحربى وسائل تواصل لأى جهة ترغب في الاستفادة من إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية عبر الخط الساخن للوزارة على رقم (19827) أو الإيميل المخصص لتلقي طلبات التعاون والاستفسارات وهو (momp@momp.gov.eg)، مشددة أن ماكينات الـCNC المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي تعمل وفقاً لأحدث التقنيات العالمية.

وعقدت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، ندوة بعنوان “دعم الصناعة المصرية”، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة، كما شهدت الندوة حضور عدد كبير من رجال الصناعة وممثلي عدد من الوزارات، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

اقرأ أيضا  «البيئة» تنظم ورشة عمل لآليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمرانى

واشتملت الندوة على نقاشات تفاعلية حيث تم الإجابة على مختلف استفسارات الحاضرين، وتم المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) ومنها خطوط درفلة الصلب على الساخن والبارد، وكذا المرور على خطوط إنتاج بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشمل ذلك خطوط القطع بالليزر ومراكز الخراطة العملاقة وذلك للإطلاع على أرض الواقع على الإمكانيات التكنولوجية بهما.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط تسلم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص ومختلف الجهات بالدولة في مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص والجهات المختلفة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«كايرو فستيفال» يحصل على «الأيزو» لإطلاقه أول برنامج من نوعه لإدارة النفايات

عصام عميرة 7:37 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

وزارة الإنتاج الحربي تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية

أحمد اللاهوني 6:17 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

محافظة القاهرة توافق على استحداث حي جديد بمدينة نصر

عصام عميرة 4:35 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

التضامن الاجتماعي توافق على 789 منحة لـ232 جمعية بقيمة مليار و420 مليون جنيه

مدحت إسماعيل 4:29 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

رانيا المشاط تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

محمود محسن 3:47 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«عمر أفندى» تتحول للربحية للمرة الأولى منذ 15 عاما

أحمد عاشور 11:05 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21